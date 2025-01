Osteria Trogia: Conheça um pedacinho da Itália em Paraty

A cidade de Paraty – RJ coleciona encantos e atrações que atraem turistas do mundo todo. Com suas praias deslumbrantes e um rico Centro Histórico, o lugar também conta com restaurantes irresistíveis. Entre eles, encontra-se a Osteria Trogia, um restaurante e pizzaria 100% inspirados na culinária italiana.

De acordo com os responsáveis pelo estabelecimento, Osteria é uma proposta de restaurante muito antiga, originada na Itália e muito comum em suas cidades históricas.

Caracterizado por um ambiente informal, com poucas mesas, uma osteria oferece simplicidade e valoriza três grandes pontos:

– Receitas italianas tradicionais produzidas com ingredientes oriundos da produção local.

– Atmosfera acolhedora e agradável.

– Cardápio curto e harmonizado com um bom vinho.

Assim, após estudar todo esse conceito com a experiência dos proprietários na Itália, executaram o projeto, desde a decoração do ambiente à elaboração do cardápio, tudo pensado nos mínimos detalhes para oferecer uma experiência gastronômica única e diferenciada.

Então, no local você vai encontrar massas, pizzas e vinhos da melhor qualidade. Além disso, comparando com outros restaurantes de Paraty, a Osteria oferece pratos com um valor um pouco mais acessível dentro do Centro Histórico.

📍 Rua da Lapa, n° 353, Centro Histórico, Paraty, Rio de Janeiro, Brazil 23970000