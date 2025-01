Grupo de mulheres se une para conhecer destinos do ES e do mundo

Uma ideia que começou como um simples passeio em grupo, hoje se tornou um projeto para unir mulheres e para conhecer novos destinos no Espírito Santo e também no mundo. Lourena Costa Araujo, uma das idealizadoras do “Mulheres Ao Malte”, conta que tudo começou a partir da vontade de algumas mulheres de sair e se divertir.

Segundo ela, aos poucos, a ideia foi tomando uma proporção maior. Lourena conta que nos primeiros encontros o grupo tinha em torno de 15 mulheres e atualmente já chegaram a viajar com quase 40. No ano passado, o roteiro do “Mulheres Ao Malte” incluiu as cervejarias de Pedra Azul e Santa Teresa, sendo que os passeios aconteceram durante o inverno.

Já neste ano, o grupo de mulheres organizou um passeio de barco para aproveitar o verão e já soma 35 mulheres a bordo. Ao final da matéria, você pode obter mais informações sobre o passeio e também reservar a sua vaga.

Junto com Lourena, Katiane Araujo e Graziela Rabbi também são idealizadoras do projeto. Através dos passeios, elas buscam a liberdade das mulheres. Isto acontece com a troca de experiências, opiniões, pontos de vista e o entendimento de que a luta não é individual e que nenhuma está sozinha.

Assim, enquanto conhece lugares incríveis, você também poderá desenvolver autoconhecimento, identificar suas potencialidades e definir seus limites, conseguindo ser capaz de fazer escolhas mais assertivas e conscientes.

“Mulheres Ao Malte é se priorizar, se liberar da realidade que vivemos onde precisamos abrir mão de quem somos e abraçar determinadas posturas apenas para atender as expectativas sociais. É descobrir seu real valor enquanto pessoa e mulher.”, pontua Lourena.

Mulheres ao mar

🗓️ QUANDO?

18 de Janeiro de 2025

💲VALOR total 180 reais

R$ 90 reais para garantir a vaga

R$ 90 reais dia 02/01/25

Pix: 27996382465 – NU – Lourena Costa Araujo

📍ONDE?

Vitória

🚩Local de Partida:

Praia do Iate Clube Restaurante – BOB’s – Praça dos Namorados – Praia do Canto

Horário: 10:00h

⚠️ Nosso roteiro:

Saída da Praia do Iate Clube;

Passa por baixo da 3ª ponte;

Vai até o Penedo;

Vai até o Farol de Santa Luzia;

E depois fica atracado na Ilha da Xuxa para fazer Churrasco e os comes e bebes;

O que vamos oferecer:

Um passeio de barco que terá duração de 6h da ilha de Vitória até Vila Velha. No link abaixo você poderá ter uma idéia do que vamos viver:

https://www.youtube.com/watch?v=A1302nQv2Qs

No barco você irá contar com:

água, carvão, 30l de cerveja artesanal, gelo, stand up, macarrão para flutuar, colete salva vidas, banheiros, cozinha, um item surpresa para interação.

Fotógrafo com gopro e drone

O que NÃO vamos oferecer:

Não será oferecido alimentação, nesse caso teremos que levar o necessário para as 6h de passeio. Sugestão: levar itens para fazer churrasco

Não será oferecido outras bebidas além da água, mas teremos lugar para acondicionar toda a bebida que quisermos levar.

Obs1: Saída de Vitória às 10:00h em ponto.

Obs2: O passeio terá duração de 6h

Obs3: Política de cancelamento

⚠️ Esta experiência requer boas condições climáticas. Caso seja cancelada devido ao mau tempo, oferecemos uma data diferente ou o reembolso de 50%;

⚠️ Esta experiência requer um número mínimo de pessoas. Caso seja cancelada por falta de viajantes, oferecemos uma data diferente ou o reembolso de 50%;

⚠️⚠️ Caso precise cancelar seu passeio, peço a gentileza, nos informar com até 48 horas de antecedência do início da experiência. Terá reembolso de 50%.

📞 Telefone: 27 99638-2465 (Lourena)