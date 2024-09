Parada obrigatória: conheça cafeteria e loja de decoração às margens da BR 262

Durante a viagem, aquela pausa para o cafezinho é obrigatória. Assim, se você está saindo da região das montanhas capixabas em direção à Vitória – ES e vai passar pela BR 262, já anota essa dica. A Wood & Café é uma cafeteria junto com uma loja de móveis, localizada no início de Pedra Azul. Aliás, para quem está saindo da capital em direção à Minas Gerais, a Wood está na saída do distrito.

De uma maneira ou de outra, a cafeteria é um ótima opção para quem gosta de cafés de qualidade e comida gostosa. O cardápio da Wood oferece salgados como Quiches, sobremesas como o fabuloso Petit Gateau de chocolate e bolos caseiros. Além disso, também tem Frapês de diversos sabores e até garrafas vinhos.

Um outro destaque do cardápio da cafeteria é o afogatto, uma delícia que consiste em uma bola de gelato, que é “afogado” em um shot de café expresso quente. Assim, a combinação do quente e do cremoso cria uma experiência única e irresistível!

Além dos sabores, a Wood também possui uma grande loja de decoração em anexo. Lá você encontra móveis rústicos de madeira de demolição e peças de decorativas únicas. É a combinação perfeita, né? Uma cafeteria para relaxar, tomar seu café, e ainda levar uma lembrancinha para casa.

Serviço

Wood & Café • Cafeteria • Loja de Móveis • Decoração

⏰ Segunda a sábado – de 8h00 às 18h00

📌 Rod. Presidente Costa, 262 – km 95,5 – Fazenda do Estado, Domingos Martins – ES, 29278-000