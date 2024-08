Pizzaria e Esfiharia de Guaçuí conquistam o público da região

Quem é de Guaçuí – ES provavelmente já conhece de alguns anos a Pizzaria Fiorella. Contudo, recentemente a marca lançou uma extensão das suas deliciosas massas: a Esfiharia Fiorella. Tanto a pizzaria quanto a esfiharia vêm fazendo cada vez mais sucesso na cidade e também em toda a região do Caparaó capixaba, atraindo até mesmo pessoas de fora.

Só de olhar as redes sociais da Fiorella, dá água na boca! As pizzas têm uma infinidade de sabores e também alguns diferencias, como por exemplo, a opção de um “vulcão” de catupiry que vem em cima de cada fatia. Além disso, o público da internet vai à loucura com os vídeos de interações que são postados no Instagram.

A proprietária Eliandra da Silva faz diversos desafios com pessoas que passam pela rua da Fiorella. Há brincadeiras do tipo: o motorista que adivinhar o sabor da pizza dentro da caixa, leva para casa de graça! Com esses conteúdos e muito mais, o Instagram da Pizzaria junto com o da Esfiharia já soma mais de 70 mil seguidores.

Sabores irresistíveis

E a fama não está só na internet. Na “boca do povo” os sabores da Fiorella também são muito falados. As massas são frescas e abertas na hora, contando com uma infinidade de opções de recheios irresistíveis. Uma das campeãs de vendas da pizzaria é a pizza de Costela Suprema, que vem ainda com molho barbecue, bacon e cream cheese.

Além disso, a pizzaria conta com mais de 30 sabores de pizzas doces. Há opções como Kinder Ovo, pizza de pudim e até receita com purpurina comestível. A esfiharia também traz desde os sabores tradicionais como palmito e carne moída, até estrogonofe de frango.

As delícias da Fiorella também vão além de pizzas e esfihas. O cardápio conta com lanches, batata recheada, diversas sobremesas, drinks e muito mais. Ficou difícil resistir, né?! Então já anota essa dica. Sendo assim, quando for em Guaçuí, a Pizzaria e Esfiharia Fiorella te esperam.

Serviço

Pizzaria Fiorella – @fiorellapizzaria

Esfiharia Fiorella – @esfiharia_fiorella

📍 Avenida José Alexandre, 706 – Centro, Guaçuí – ES