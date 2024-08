Iúna guarda uma bela rota para o Turismo Religioso no ES

Algumas pessoas chamam Iúna – ES de “capital do Caparaó”. A cidade coleciona cachoeiras de águas cristalinas, paisagens cercadas por montanhas e cafés especiais. Todavia, outro tipo de atração se mostra interessante no município: o Turismo Religioso. Iúna tem uma bela igreja Matriz e também um Santuário que atrai diversos visitantes.

A Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens fica no Centro de Iúna, o que a torna uma ótima opção para o turismo. Aliás, até para quem está de passagem na cidade, é só dar “um pulinho” no local e conhecê-la. A igreja está numa altura elevada, cercada de plantas e chama atenção pela beleza da arquitetura.

Já o Santuário Água Santa (Santa Luzia) é um monumento rochoso natural, situado a 3km do centro da cidade de Iúna. O lugar abriga uma fonte de água cristalina considerada milagrosa e uma fenda entre pedras, muito procurada por quem gosta de Turismo Religioso. Sendo assim, para os que acreditam, a passagem por esta fenda tem o poder de redimir os pecados.

Como dia 13 de Dezembro é o dia que se comemora o Dia de Santa Luzia, a paróquia celebra uma Santa Missa no dia 13 de cada mês até que no dia 13 de dezembro promove um evento na Água Santa que movimenta toda a cidade. Além disso, são realizadas missas por várias comunidades, atraindo um público de aproximadamente 5 mil pessoas, que além de usufruir da “água santa”, também desejam passar pela Pedra do Pecado.

O Santuário da Água Santa funciona de Terça à Domingo das 7h às 17h. Contudo, na Segunda-feira é fechado para manutenção. Além disso, todo dia 13 acontece missa às 7h.

Pedra do Pecado (Foto: Reprodução / Diocese de Cachoeiro)

Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens

Setor: Área Pastoral 5

Telefone: (28) 3545 -1388 | (28) 99982-3608

E-mail: paroquiaiuna@hotmail.com

Funcionamento na Secretaria Paroquial: Ter à Sex: 07h30 às 17h

Confissões: Sexta-feira: 09h às 11h – 14h às 16h (Agendamento)

Pároco: Pe. Walter Luiz B. Altoé

Endereço: Rua Pedro Scardine, 06 – Centro 29.390-000 – Iúna – ES

Fonte: Diocese de Cachoeiro