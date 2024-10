Prêmio elege 11 restaurantes brasileiros entre os melhores do mundo! Veja lista

Para orgulho do povo brasileiro, o Brasil se destacou e entrou para seis das nove categorias de Melhores Restaurantes do Mundo no prêmio da Tripadvisor! Ao todo, 11 representantes brasileiros foram selecionados por opinião popular para as listas mundiais.

Para chegar ao resultado, a plataforma analisa a avaliação dos próprios viajantes no Tripadvisor no período de um ano, com menções a restaurantes de mais de 50 países. O prêmio é concedido a quem recebe um grande volume de avaliações e opiniões positivas na plataforma.

Leia também: Muito chocolate! Descubra como é novo resort de luxo da Cacau Show

A premiação Travellers’ Choice Best of the Best 2024 revela o ‘melhor dos melhores’ estabelecimentos de turismo. Dos 8 milhões de perfis da Tripadvisor, menos de 1% alcança esse marco.

Os 25 melhores restaurantes do mundo para uma noite romântica

Apesar do visual ajudar, esses restaurantes oferecem muito mais para criar o clima perfeito para uma noite a dois (com ótimos pratos e bons vinhos):

Alameda Suíça – Monte Verde, Brasil Ginger A La Carte Restaurant – Rhodes, Grécia Mylos A La Carte Restaurant – Rhodes, Grécia Benvenuti in Casa – Sorrento, Itália Gia Mas – Santorini, Grécia Restaurante 1621 – Cartagena, Colômbia Abaceria del Postigo – Sevilha, Espanha Kepitu Restaurant At The Kayon Resort – Ubud, Indonésia Padi Restaurant – Ubud, Indonésia Mumbai Masala Puerto Calero – Lanzarote, Espanha Saigon Restaurant & Lounge – Cairo, Egito Restaurante Altto e Lounge Bar – Armação dos Búzios, Brasil Ambrosia Rooftop Restaurant & Bar – Roma, Itália Nest Kitchen + Bar – Queenstown, Nova Zelândia Kaage at VARU by Atmosphere – Madivaru, Maldivas Dara Serene Restaurant – Chaweng, Tailândia Fred Royal Aruba – Oranjestad, Aruba Ristorante Villa Crespi – Orta San Giulio, Itália San Lucas Treetop Dining Experience – Monteverde, Costa Rica L’Escale – Honfleur, França Ag Inspired Cuisine – Cataratas do Niágara, Canadá Melaleuca Port Douglas – Port Douglas, Austrália Pluvio restaurant – Ilha de Vancouver, Canadá EXP. restaurant – Pokolbin, Austrália The Hussar Grill Franschhoek – Franschhoek, África do Sul

Os 25 melhores restaurantes do mundo considerados “tesouros escondidos”

Que tal explorar restaurantes menos conhecidos e se surpreender? Conheça os “tesouros escondidos” revelados nessa categoria cheia de sabor e charme:

Ponchos Food & Wines – Aguas Calientes, Peru Bodega Biarritz – Barcelona, Espanha Ely’s Kitchen Ubud – Ubud, Indonésia Lavang – Solihull, Reino Unido Mulli Steak & Wine – Cusco, Peru Minha Praia – Porto de Galinhas, Brasil Osteria Rio del Sole – Albairate, Itália Pizzeria Sette Sorelle – Split, Croácia Restaurant Puig de Santa Magdalena – Maiorca, Espanha Welcome India – Tenerife, Espanha That’s Amore – Italian Restaurant Miami Beach – Miami Beach, Flórida Peró Restaurante – Paraty, Brasil Zitla – Playa del Carmen, México Los Troncos Parrilla Uruguaya – Florianópolis, Brasil La Pergola Rooftop Jazz Bar & Restaurant – Marraquexe, Marrocos Caché Bistró – Mendoza, Argentina Pistachio Restaurant – Ubud, Indonésia Uma Cantina Peruana – Cartagena, Colômbia Peixaria no Mercado – Madeira, Portugal Retek Bisztró – Budapeste, Hungria Waroeng Bernadette – Seminyak, Indonésia Dar Zellij – Marraquexe, Marrocos Piccola Cucina Estiatorio – Nova York, Nova York Kinjo Barrio Asiático – Bogotá, Colômbia Rangoli at Yas Island Rotana – Abu Dabi, Emirados Árabes

Os 25 melhores restaurantes finos do mundo

Estes são aqueles restaurantes que exigem um pouco de paciência do cliente, pois normalmente têm fila de espera. Portanto, garanta sua reserva com antecedência para ter uma experiência incrível durante a viagem! Com os melhores chefs e pratos inesquecíveis, você não se arrependerá por esperar.

Restaurant Pic – Valence, França Restaurante 1621 – Cartagena, Colômbia Northcote Restaurant – Langho, Reino Unido Casa Vigil – Mendoza, Argentina Maison Medard – Boulleret, França Tour d’Argent – Paris, França Leclère Cuisine d’Arrivage – Montpellier, França Akira Back – Bangcoc, Tailândia The Grove – Auckland Central, Nova Zelândia Ristorante Villa Crespi – Orta San Giulio, Itália Restaurant Château Neercanne – Maastricht, Países Baixos Ise Sueyoshi – Nishiazabu, Japão Cut By Wolfgang Puck – Singapura, Cingapura Beluga – Maastricht, Países Baixos The Old Stamp House Restaurant – Ambleside, Reino Unido The Tudor Pass – Egham, Reino Unido Avartana – Chennai, Índia Man Wah – Hong Kong, China Oro Restaurante – Rio de Janeiro, Brasil La Colombe – Constantia, África do Sul L’Ô à la Bouche – Marrakech – Marraquexe, Marrocos FYN – Cidade do Cabo, África do Sul Daniel – Nova York, Nova York Gramercy Tavern – Nova York, Nova York Whitegrass – Singapura, Cingapura

Os 25 melhores restaurantes casuais do mundo

Restaurantes casuais podem não ser finos, mas têm combinações vencedoras como boa comida e ótima vibe:

Organika – Cusco, Peru Cafe Chill – Ella, Sri Lanka Bodegas Mezquita Céspedes – Córdoba, Espanha Pizzeria Arrivederci – Paris, França Bodega Biarritz – Barcelona, Espanha Yaku Restaurant – Cusco, Peru Carolino, cocina de estación – Mendoza, Argentina Thes “Greek Creative Cuisine” – Atenas, Grécia Makars Mash Bar – Edimburgo, Escócia Tonnarello – Roma, Itália The Grumpy Butcher – Kerobokan, Indonésia The Barn By Starbeans – Ella, Sri Lanka Ely’s Kitchen Ubud – Ubud, Indonésia Bazaar Café – Marraquexe, Marrocos Crotto Quartino – Milano – Milão, Itália El Burlador Gastrobar – Cartagena, Colômbia Hoppá! Bistrô – Budapeste, Hungria Chops Old Quarter – Hanói, Vietnã Le Mir Comida Árabe – Foz do Iguaçu, Brasil Pomelo Bistrô Bar – Gdansk, Polônia La Boca Steakhouse – Doncaster, Reino Unido Elan Restaurant – Petra / Wadi Musa, Jordânia Pepe Nero – Marraquexe, Marrocos Mare Restaurante – Cartagena, Colômbia L’essence De Cuisine – Hanói, Vietnã

Os 25 melhores restaurantes do mundo que permitem animais de estimação

Aqui todo mundo é bem-vindo, inclusive os pets:

Pomelo Bistrô Bar – Gdansk, Polônia Vivi Cafe – La Brasserie 15 – Desenzano Del Garda, Itália Olondi Restaurant – Creta, Grécia La Oveja Surf House – Tamarindo, Costa Rica Zitla – Playa del Carmen, México The Kings Head – Masham, Reino Unido Pescayé – Barranquilla, Colômbia La Perla del Pacífico de ConCon – Concon, Chile The Watermill – Dorking, Reino Unido Boardwalk Bar & Grill – Bowness-on-Windermere, Reino Unido Padoca Vegan Restaurant – Vila Nova de Gaia, Portugal Vrutal – Barcelona, Espanha Dona Chica Na Horta – Campos do Jordão, Brasil Soul Botequim – São Paulo, Brasil Elephant And Co. Anjuna – Anjuna, Índia Ratskeller – Leipzig, Alemanha KAO by Sach’a – Santa Cruz, Bolívia La Fuga – Fort Lauderdale, Broward County, Flórida Fish Camp Lake Eustis – Tavares, Lake County, Flórida Livingstone Holyground – Gianyar, Indonésia Fortaleza da Luz Restaurante – Luz, Portugal Restaurant Wood – Sinaia, Romênia Muse Social House – Ras Al Khaimah, Emirados Árabes Monteverde Brewing Company – Santa Elena, Costa Rica Stef Beachstone – Sapphire Beach, Austrália

Veja aqui a lista completa da categoria com detalhes dos restaurantes.

Não houve restaurantes brasileiros nas categorias de melhores restaurantes Veganos e Vegetarianos; de Lanches Rápidos; e Sustentáveis.

Fonte: Melhores Destinos