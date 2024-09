Restaurante italiano em “calçada” brasileira surpreende pelo sabor

Vamos combinar que é difícil resistir a uma receita italiana, né?! Com uma culinária rica em massas, vários pratos do país europeu caíram no gosto dos brasileiros e também do resto do mundo. Em São Paulo, uma cidade cheia de opções, um pequeno restaurante inspirado na Itália tem conquistado os clientes. Com uma aparência aconchegante que lembra as vilas italianas de filmes, o “La piatto di Ciccio” está localizado bem próximo ao Museu do Ipiranga, na capital paulista.

A maioria das mesas do restaurante italiano está na calçada mesmo, o que pode dar um ar “simples” ao local. Contudo, a decoração italiana dá um charme especial que atrai quem passa por ali. Aliás, ao parar para olhar o cardápio, há quem fique na fila de espera para conseguir experimentar as delícias. Há inúmeras opções de massas artesanais típicas italianas e eu posso garantir que o sabor é maravilhoso!

Você pode escolher entre sabores de risotos, lasanhas, nhoques, raviolis e muito mais. Além disso, o local também possui uma “lojinha” com venda de molhos, pães, antepastos, entre outros. O cardápio também conta com sobremesas. E como um bom restaurante italiano, há diversas opções de vinhos para acompanhar os pratos.

O atendimento é outro ponto de destaque, com funcionários gentis e prestativos. Por fim, se você quer saber o preço, saiba que não é tão “salgado” quanto grande parte dos lugares em São Paulo. Os pratos variam em torno de 30,00 a 50,00. Contudo, depende da opção e da quantidade de pessoas. Vale a pena conferir!

Serviço

Restaurante La piatto di Ciccio

Endereço: Rua Marcondes de Andrade, 313 – Vila São José, São Paulo – SP

Instagram: @lapiattodiciccio