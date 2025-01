Restaurante pé na areia com a melhor culinária capixaba em Marataízes

Localizado de frente para o mar de Marataízes, o restaurante Cia do Peixe é o destino perfeito para quem busca uma experiência gastronômica única, com o frescor dos frutos do mar e uma vista deslumbrante. Fundado há 35 anos, o restaurante rapidamente se consolidou como um ícone da cena culinária local. Assim, atrai turistas e moradores com seu ambiente acolhedor e pratos tradicionais da rica gastronomia capixaba.

A Cia do Peixe oferece dois ambientes para os clientes escolherem: o aconchegante espaço interno, ideal para momentos de tranquilidade, e a opção externa, com o pé na areia e a brisa do mar, que tornam qualquer refeição ainda mais especial. A vista panorâmica do oceano e o som suave das ondas criam o cenário perfeito para um almoço ou até mesmo um jantar romântico à luz de velas.

O cardápio do restaurante é um verdadeiro convite a uma viagem pelos sabores do Espírito Santo. Os pratos à base de frutos do mar frescos, diretamente das águas locais, são cuidadosamente selecionados. A moqueca capixaba, servida em panelas de barro e acompanhada de pirão, é um dos grandes destaques da casa. Além disso, a Lagosta à Moda da Casa também é um dos pratos mais pedidos. Contudo, as opções de entradas, como bolinhos de bacalhau e camarão à milanesa, também merecem destaque. Além dos frutos do mar, o restaurante também conta com opções de carnes e risotos.

Um dos diferenciais do restaurante é o seu funcionamento, o ano inteiro. Todos os sábados e domingos os clientes contam com agradável música ao vivo. Além disso, o local oferece uma excelente área kids para os pequenos se divertirem.

Foto: Divulgação

Inovação

Liderado por Serginho e Cinthia, a Cia do Peixe está sempre em busca de inovação. Por isso, a casa também organiza eventos especiais, com pratos sazonais e festivais que trazem ainda mais dinamismo para o local. Além disso, recentemente o restaurante investiu em uma mentoria com o Chef Hugo Grassi, que melhorou ainda mais o cardápio. Assim, combinando tradição e inovação de forma impecável, a casa oferece uma experiência completa e autêntica da culinária capixaba, sendo uma parada obrigatória para quem visita Marataízes.

Então, se você é fã de frutos do mar e busca vivenciar a verdadeira essência da gastronomia do Espírito Santo, a Cia do Peixe é o lugar ideal para saborear delícias à beira-mar.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Cia do Peixe – Restaurante em Marataízes

Localização: Avenida Atlântica, 1800, Xodó

Funcionamento: Terça a Domingo, de 11h ás 23h

Contato: (28) 99971-5424

Instagram: @ciadopeixemarataizes