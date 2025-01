Descubra seis praias tranquilas e exuberantes para relaxar em Anchieta

Anchieta, no sul do Espírito Santo, é um destino perfeito para quem busca praias tranquilas, rodeadas por natureza exuberante. Com águas cristalinas, areias douradas e uma atmosfera de paz, o município oferece opções ideais para quem quer relaxar longe das grandes multidões. Então, se você está planejando uma visita à região, confira as melhores praias para desfrutar de momentos de descanso e contato com o mar em sua forma mais serena.

A seguir, descubra as joias escondidas de Anchieta, um paraíso que combina beleza natural e tranquilidade.

Seis praias tranquilas em Anchieta:

Parati

A praia de Parati ainda é pouco conhecida por turistas que visitam Anchieta, o que a torna um destino tranquilo e ideal para quem procura sossego. Com sua atmosfera acolhedora e visual encantador, é o lugar perfeito para relaxar, desfrutar de um banho de mar e admirar o espetáculo natural do entardecer.

Com águas cristalinas, ondas suaves e um clima rústico, essa praia encanta visitantes que desejam fugir da agitação urbana. A praia é cercada por uma natureza exuberante, com amendoeiras e outras árvores que proporcionam sombra aos visitantes. Dessa forma, a faixa de areia dourada e o mar calmo de tons azulados são ideais para banhos e para contemplar o pôr do sol.

Foto: Divulgação PMA

Praia do Coqueiro

Esta praia é um verdadeiro paraíso. Distante 2 km da sede, passando pela Rodovia do Sol, a praia possui aproximadamente 100 m de extensão. Ela recebe esse nome em virtude de ter vários coqueiros. O local possui águas claras e transparentes, ondas fracas, areia escura, batida e fina. Fica entre costões e há rochedos à beira mar. Além disso, é um excelente local de pesca e possui quiosque com serviços de alimentação e bebidas. O acesso à praia é todo pavimentado.

Foto: Divulgação PMA

Praia Juca da Mata

Distante 3,5 km da sede, é via Rodovia do Sol, uma das praias virgens, boa para pesca de mergulho. Possui aproximadamente 20 metros de extensão, mar agitado, com ondas de 1 m a 1/2 m, águas claras e areia branca com grande incidência de conchas. O acesso é pelo mar.

Praia do Tombo

Distante 5 km da sede, pela Rodovia do Sol, é uma pequena enseada virgem de águas límpidas e areia branca, em meio a Mata atlântica. O acesso é pela trilha na lateral esquerda da praia de Inhaúma ou pelo condomínio Moorea Tenis Beach (acesso liberado para pedestres).

Foto: Renan Alves

Praia de Quitiba

A Praia de Quitiba atrai aqueles que preferem escapar do movimento e da agitação de praias mais populares, especialmente durante a alta temporada. Por isso, é um destino perfeito para quem deseja se desconectar da rotina e apreciar uma paisagem tranquila e encantadora.

Com uma ampla faixa de areia monazítica, a praia oferece um cenário perfeito para relaxar. O mar, de águas calmas e cristalinas, é ideal para nadar e se refrescar nos dias mais quentes. Além disso, as pedras e árvores que cercam o local contribuem para a beleza natural e o visual único da praia.

Praia do Sapê

Com uma extensão de pouco mais de 30 metros, composta por areia fofa e dourada, a Praia do Sapê é um convite ao relaxamento e à contemplação. Para chegar até a praia os turistas devem acessar uma trilha que fica no charmoso condomínio Moorea Tennis Beach. Assim, o trecho proporciona um caminho mais seguro para quem busca explorar essa joia escondida.

Foto: Prefeitura Municipal de Anchieta

Rodeada por exuberante vegetação da Mata Atlântica, a Praia do Sapê é um exemplo de como a natureza pode se manter preservada mesmo em áreas turísticas. A rica biodiversidade da região encanta os visitantes. Que podem observar diversas espécies de fauna e flora nativas enquanto percorrem a trilha que leva até a praia.

No local há uma nascente de água doce e natural, que desbrota da mata. Além disso, também é “palco” de aves, mamíferos e outros animais que a utilizam para matar a sede. Por fim, as inúmeras conchas na areia ajudam compor o cenário encantador.