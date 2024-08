Sabor à beira-mar: descubra as delícias do Quiosque La Playa em Marataízes

No verão, nada melhor do que colocar o pé na areia, curtir o sol, uma bebida gelada e, é claro, uma boa comidinha. E não é porque você está na praia que é preciso ficar só no espetinho de camarão e picolé. E aliás, não apenas no verão, mas é possível aproveitar essas maravilhas o ano inteiro.

Em Marataízes, moradores e turistas contam com um restaurante que oferece uma vista perfeita para a praia da Colônia e ainda um cardápio especial e cheio de sabor. Com seis anos de história, o Quiosque La Playa é perfeito para aproveitar os dias ensolarados e o melhor da gastronomia à base de frutos do mar.

Com ambiente tranquilo e familiar, o local é um excelente destino para relaxar e desfrutar de boa gastronomia ao lado de quem amamos.

Do surf para a cozinha

Natural de Marataízes, Carlos Magno Batista Jabour, decidiu muito cedo que seu escritório seria na praia. Como se identificava com o surf, inicialmente investiu nessa área, atuando na venda de pranchas e acessórios. Posteriormente se instalou na praia da Colônia, onde ocorrem ótimas ondas.

No início Carlos montou um espaço pequeno onde funcionava uma oficina de pranchas e escolinha. Além disso, vendia acessórios, água de coco e salgadinhos. Conforme o fluxo foi aumentando ele resolveu ampliar o cardápio e o negócio. Foi então que chamou a mãe, uma cozinheira de mão cheia, para entrar no negócio. “No início era minha mãe na cozinha e eu como garçom, mas em pouco tempo já foi necessário contratar colaboradores”, relembra.

Com a ausência de ondas o mercado do surf declinou e foi então que, há seis anos, uma oficina de prancha se transformou em um restaurante, o Quiosque La Playa.

Conforto

O restaurante conta com excelente infraestrutura com trinta mesas para servir pé na areia, ombrelones grandes, e espreguiçadeiras. Além disso, dispõe de um ambiente interno com ampla vista para o mar. O local comporta treze mesas duplas para famílias. Para completar, outra área bem disputada conta com som ambiente, ducha, banheiros e as famosas plaquinhas instagramáveis!

O Quiosque La Playa funciona o ano inteiro, com prioridade nos fins de semana e feriados, de 8h ás 17h.

Especializado em frutos do mar, oferece diversos tipos de pratos, desde os mais siples até os mais elaborados, agradando desta forma a todos os paladares. Um dos pratos mais pedidos é a tradicional Moqueca Capixaba, mas também fazem sucesso a peroá frita, bobó de camarão e o camarão VG empanado.

De acordo com Carlos, destacam-se ainda os pratos mais diferenciados como o vinagrete de sururu e o ceviche. “Estamos prontos para servir o que o cliente desejar, com muito carinho e produtos frescos. Quem busca um local diferenciado em Marataízes pode procurar nosso quiosque. Nesse processo de empreender, eu e minha família somos guiados por Jesus, a história está sendo escrita pelas mãos dEle”, ressalta Carlos.

Para o próximo verão, o empresário destaca que está preparando uma novidade que promete agradar. “Estamos fechando uma exclusividade com uma empresa que em breve será revelada. Com certeza será um sucesso”.

Conheça o Quiosque La Playa em Marataízes

Localização: Praia da Colônia, Marataízes

Funcionamento: Terça a domingo, de 8h às 17h

Contato: (28) 99931-2212

Instagram: @quiosquelaplaya