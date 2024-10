Se encante por nova cafeteria no Centro de Vitória – ES

Vitória – ES é uma cidade querida pelos capixabas e também por turistas de várias partes do mundo. Com suas belezas naturais e opções de passeios, a capital encanta a todos que a conhecem. Inclusive, alguns destes passeios que fazem sucesso na cidade são os restaurantes, bares e cafeterias. Sendo assim, hoje você vai conhecer uma cafeteria que fica no Centro de Vitória.

Leia também: Hidromassagem com vista livre e muito mais! Conheça charmosa cabana no ES

O AMA Café está localizado no Centro, um bairro que é cheio de história e cultura e também guarda diversas outras atrações. Então, já dá pra imaginar que o lugar esbanja charme, né?! Todo ambiente é decorado de forma minimalista. Ainda, a parede de vidro te permite ter uma visão completa da rua e de uma parte do Porto de Vitória.

Além disso, as receitas da casa são diversas e tem um grande foco em doces. Há opções de tortas, bolos com muito recheio, brownies, brigadeiros gourmets e mais. Todavia, também não faltam itens salgados como empanadas, empadas, sanduíches, entre outros. E, claro, os cafés especiais com grãos selecionados marcam presença no cardápio da cafeteria.

Geralmente, o funcionamento do AMA café é de segunda à sexta, das 8h às 19h.

Serviço – Cafeteria em Vitória – ES

AMA Café

📍 R. Marcellino Duarte, 06 – Centro, Vitória – ES, 29010-180

Instagram: @amacafevix