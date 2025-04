Serra da Seriema: um refúgio rural com aroma de café

Serra da Seriema é uma charmosa propriedade localizada na comunidade de Forquilha do Rio, na zona rural de Dores do Rio Preto (ES), com foco na produção de cafés especiais. Com um ambiente acolhedor e cercado por belas paisagens, o espaço oferece experiências únicas, como visitas ao cafezal, passeios de trator e piqueniques em mirantes com vista para as montanhas. Além disso, a cafeteria da propriedade serve cafés, bolos e quitutes caseiros preparados com ingredientes locais.

O atendimento é feito de segunda a sexta, das 13h às 17h, e aos sábados, das 9h às 17h. Aos domingos, a visitação ocorre somente por agendamento. Os pedidos também podem ser feitos pelo Instagram ou WhatsApp. A Serra da Seriema é um convite ao turismo de experiência, onde o visitante pode conhecer de perto todas as etapas da produção do café e saborear cada detalhe da vida no campo.

Serviços

Cafeteria e piquenique com café especial

Visita guiada ao cafezal

Passeio de trator

Atendimento presencial

Pedidos via Instagram e WhatsApp

Horários

Segunda a sexta: 13h às 17h

Sábado: 9h às 17h

Domingo: somente por agendamento

Contato

WhatsApp: (32) 99808-0276

Instagram: @serradaseriemaoficial

Endereço: Forquilha do Rio – Zona Rural de Dores do Rio Preto – ES