Sorveteria surpreende com mais de 60 sabores em Cachoeiro

Com o calor escaldante do verão em Cachoeiro de Itapemirim, nada melhor do que se refrescar com um delicioso sorvete ou picolé, não é mesmo? E para quem busca uma experiência única, a sorveteria 40 Sabores é a pedida ideal. Seja para se refrescar durante uma tarde quente ou para saborear um picolé no fim de semana, a 40 Sabores oferece uma experiência que vai muito além do simples prazer gelado – é uma verdadeira explosão de frescor e qualidade!

A 40 Sabores é uma franquia capixaba que está no mercado há mais de 30 anos. Aqui em Cachoeiro, a loja é comandada pelo casal Raphael Dias Risperi e Sabrina Canal.

Com opções de sabores diferenciados, os produtos são feitos 100% da fruta, sem gordura trans em sua fórmula, garantindo um sabor mais natural, saboroso e, acima de tudo, saudável.

De acordo com Sabrina, além de sorvetes e picolés, a sorveteria também conta com milkshake, açaí e sobremesas. Como por exemplo banana split, petit gateau, brownie e outros. “Um diferencial da loja de Cachoeiro é que oferecemos também cafés, salgados e um waffle de pão de queijo delicioso. Isso sem contar o Affogato, que é café com sorvete”, ressalta.

40 Sabores

Quanto ao cardápio, tem para todos os gostos! Sabrina explica que, quando a marca foi lançada, há mais de 30 anos, eram 40 sabores no cardápio. Contudo, com o tempo, outros sabores foram desenvolvidos e lançados. Ao todo, hoje a franquia oferece mais de 60 sabores!

E além dos sorvetes e picolés tradicionais, tem também as linhas zero açúcar, zero lactose e zero gluten.

Os sabores mais pedidos são doce de leite, ninho nutelado e chocolate com pedaços. Mas, outros queridinhos dos clientes são o pistache, torta de limão, creme com damasco e cereja. Já entre os picolés, este ano a 40 Sabores lançou cinco novos sabores que já estão fazendo sucesso: Ovomaltine, Chocobis, Pistache com recheio de pistache, Futilo (chocolate branco com frutas vermelhas) e açaí com granola e mel.

Sabrina ressalta que o sorvete de doce de leite tem pedaços de doce de leite em sua composição, o que deixa o sabor ainda mais irresistível. “Além disso, o sabor que está em alta é o de pistache e, ainda uma calda de pistache maravilhosa!”.

A sorveteria 40 Sabores Cachoeiro funciona todos os dias, porém apenas no mês de janeiro, o horário está reduzido: segunda-feira – loja fechada; de terça a sexta, das 12h às 19h30 e aos sábados e domingos, das 13h às 20h30. Além disso, é possível pedir pelo delivery no aplicativo Ifood.

A loja da 40 Sabores em Cachoeiro é ampla, climatizada e conta com área externa coberta com mesas e brinquedo para as crianças e estacionamento. Assim, é ideal para um programa em família, uma tarde com os amigos, em casal ou até mesmo para relaxar no intervalo do trabalho tomando um sorvetinho.

Sorveteria 40 Sabores Cachoeiro

Endereço: Avenida Cristiano Dias Lopes, 83, Gilberto Machado (depois da rodoviária, na subida do Jaraguá)

Funcionamento: De segunda a sexta, das 12h às 20h / Sábados e domingos, das 13h às 21h

Instagram: @40saborescachoeiro