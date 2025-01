Descubra duas cachoeiras surpreendentes em Rio Novo do Sul

Se você é amante da natureza e está sempre em busca de destinos novos e surpreendentes, Rio Novo do Sul, no Sul Espírito Santo, guarda dois segredos que precisam entrar no seu radar: a cachoeira do José Rossi e a cachoeira Baixo Mundo Novo. Praticamente inexploradas e de beleza exuberante, essas joias naturais oferecem paisagens incríveis, tranquilidade e uma experiência única para os visitantes.

Ao todo, Rio Novo do Sul possui 10 cachoeiras abertas para visitação. Incrível, né?! Agora saiba por que esses destinos devem estar na sua próxima rota de viagem.

Foto: Reprodução Instagram

Cachoeira do José Rossi

A Cachoeira do José Rossi, ainda pouco conhecida pelos turistas, é um verdadeiro oásis natural. Situada em meio à vegetação densa e a montanhas de tirar o fôlego, sua queda d’água cristalina proporciona um banho relaxante em um cenário digno de cartão-postal. Por ser um local pouco acessado, a cachoeira mantém sua essência selvagem. Assim, tornando-se perfeita para quem busca momentos de paz e conexão profunda com a natureza.

Essa cachoeira fica em uma propriedade privada, na localidade de São Caetano, e os interessados em conhecer o local devem agendar a visita. Rodeada por verde e trilhas, ela ainda conta com duas piscinas naturais. E o melhor de tudo, a entrada é gratuita.

Cachoeira Baixo Mundo Novo

Outra maravilha de Rio Novo do Sul é a cachoeira Baixo Mundo Novo. Menos conhecida, mas igualmente fascinante, essa cachoeira impressiona pela sua beleza e tranquilidade. Com um poço para banhos refrescantes, o local oferece uma experiência quase exclusiva, uma vez que ainda não entrou na rota tradicional de turismo da região.

Assim como a Cachoeira do José Rossi, o acesso é mais restrito, o que garante que a paisagem mantenha seu caráter intocado. A aventura de chegar até lá é parte da mágica, fazendo com que cada visitante se sinta um explorador ao desbravar essas quedas d’água quase secretas.

Com uma queda d’água de impressionantes 80 metros, o local é o destino perfeito para os amantes de rapel. A cachoeira fica aberta para visitas aos sábados, domingos e feriados.

Por que conhecer esses destinos?

Em tempos de turismo sustentável e valorização de locais menos explorados, as cachoeiras de Rio Novo são opções perfeitas para quem deseja fugir do comum e ter uma experiência autêntica. Além de serem destinos encantadores, elas oferecem oportunidades únicas de se desconectar da correria do dia a dia e se reconectar com a natureza em seu estado mais puro.

Esses locais são ideais para viajantes que buscam não só a beleza, mas também o sossego e o encanto de uma natureza preservada. Para completar, a região oferece outros atrativos naturais que podem complementar a sua viagem. Sendo assim, Rio Novo do Sul se torna uma parada obrigatória para os exploradores de plantão.

Foto: Divulgação Setur