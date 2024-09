Surpreenda-se com um restaurante self-service na região serrana do ES

A região serrana do Espírito Santo encanta cada vez mais por suas belezas naturais e também por suas opções de restaurantes, cafeterias e hotéis. Desta vez você vai conhecer um restaurante surpreendente com comida self-service e em uma localização de fácil acesso, às margens da BR 262, em Venda Nova do Imigrante – ES.

Leia também: Descubra ponto estratégico para provar a verdadeira torta de morango em Pedra Azul

O Restaurante Nossa Vida chama atenção de quem passa por dentro de Venda Nova – ES. O espaço gramado abriga um casarão com fachada colonial e um lindo jardim de flores. Pela beleza do local, algumas pessoas podem deduzir que os preços dos pratos sejam muito “salgados”. Contudo, o restaurante trabalha com comida self-service, o que garante um valor acessível e variedade de opções. Sendo assim, é um ótimo custo-benefício.

Parte da comida é feita no fogão à lenha, entregando o sabor único de uma culinária caseira. Além disso, o restaurante tem diversidade de bebidas e opções de sobremesas. O valor do kg da refeição é R$ 69,90 de segunda à sexta. Todavia, o kg custa 94,90 aos domingos e feriados.

Outra vantagem do Restaurante Nossa Vida é que o acesso é muito fácil. Se você está vindo do Caparaó capixaba, por exemplo, ou então de Minas Gerais, pela BR 262, será preciso somente atravessar a rua para entrar no espaço. Então, fica a dica! Da próxima vez que você passar por este trajeto, a parada do seu almoço já tem lugar certo.

Serviço – Restaurante em Venda Nova – ES

Restaurante Nossa Vida

📍 Endereço: Av. Nicolau Falqueto, 2850, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante – ES

⏰ Horários de funcionamento:

Terça a sexta – 11h às 14h

Sábado, Domingo e Feriado – 11h às 15h