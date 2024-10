Um pedacinho da Itália em Vila Velha. Conheça pizzaria à beira-mar

Ninguém resiste a uma boa pizza, não é mesmo?! Imagina se ela ainda for servida em um ambiente aconchegante e acolhedor, à beira-mar. Assim é a Vila Rusticana, uma charmosa cantina inspirada na Itália, situada na Praia da Costa, em Vila Velha – ES. Muito além de uma pizzaria, o espaço encanta a todos com seu jardim de inverno repleto de flores, plantas e obras de arte, além de uma fonte no meio da área externa.

Leia também: Conheça chalés dentro do maior plantio de oliveiras do Espírito Santo

A pizzaria oferece atendimento personalizado, com atenção aos detalhes, com um cardápio delicioso regado à pratos italianos, todos preparados artesanalmente com ingredientes de excelente qualidade. Aliás, a pizza é tão refinada que eles não oferecem maionese, ketchup e nenhum molho, preservando 100% o sabor da massa e dos recheios artesanais.

Todavia, além das pizzas, a Vila Rusticana serve outras diversas massas caseiras, como entradas, lasanhas, risotos e também sobremesas especiais. Além disso, para acompanhar as refeições, são oferecidos bons vinhos. Aliás, de terça-feira à quinta não é cobrada taxa de rolha. Sendo assim, você pode levar seu vinho e degustar durante seu jantar no restaurante.

Outro diferencial da Vila Rusticana é que a casa também é referência em celebrações especiais na região, realizando diversos eventos em seu jardim aconchegante. Eles cuidam de todos os detalhes do seu evento, seja ele exclusivo ou não, desde o buffet á decoração, preservando a essência do lugar que é caseiro, afetivo e cheio de histórias.

Serviço – Pizzaria em Vila Velha

Vila Rusticana

📍 Av. Antonio Gil Veloso, 1570, Praia da Costa, Vila Velha, Brazil 29101-010

Instagram: @vilarusticana