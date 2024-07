🍓 500 quilos de morango e mais de 30 mil fatias de torta para festa em Pedra Azul

Os produtores de morango do distrito de AracĂŞ, em Domingos Martins, nas montanhas capixabas, estĂŁo a todo vapor para a colheita dos frutos que serĂŁo utilizados na tradicional Festa do Morango. O evento ocorre entre 2 e 4 de agosto no centro de eventos MorangĂŁo, em Pedra Azul.

No Espírito Santo, há cerca de 300 hectares de morangueiros plantados, com uma produção anual em torno de 10.000 toneladas de frutas. Esta produção é predominantemente oriunda dos municípios de Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Santa Maria de Jetibá e Afonso Cláudio, formando o Polo de Morango do Estado, conforme dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Luiz Módolo, que cultiva 32 mil pés de morango em estufas, destinará parte de sua produção para a confecção das tortas da festa. “O cultivo em estufa é mais produtivo e requer menos defensivos químicos, pois o sistema de irrigação também transporta os nutrientes necessários para o desenvolvimento do morango”, explica.

A presidente da Associação Festa do Morango (Afemor), Lair da Penha Cebin, planeja produzir duas tortas gigantes, de 500 quilos e de 300 quilos, alĂ©m de 1.200 tortas menores. “Começamos a confeccionar as tortas na semana da festa. A massa Ă© preparada na terça-feira e os recheios a partir de quinta-feira, antes do inĂ­cio do evento. Cerca de 100 pessoas estarĂŁo envolvidas nesse processo”, detalha Lair.

Esse ano a expectativa é de que sejam vendidas 30 mil fatias de torta. O valor da fatia será R$ 15,00. Quem quiser levar as tortas inteiras para casa, terá duas opções: uma de R$ 100,00 e outra de R$ 150,00, que rendem 10 e 15 fatias, respectivamente.

A festa

A programação dos três dias inclui uma variedade de shows musicais, com destaque para o show da cantora Luiza Andrade, da banda Evidence e de Priscila Ribeiro, além de apresentações culturais, feiras de artesanato e uma rica oferta de pratos da culinária local. A atração principal do evento é a tradicional torta gigante de morango. Os ingressos estão disponíveis entre R$ 20 a R$ 40 para entrada inteira, dependendo do dia escolhido. Na sexta-feira (02), dia da eleição da rainha e princesas da festa, a entrada é gratuita.

A realização do evento é da Associação Festa do Morango (Afemor), com patrocínio do Sicoob, Sebrae, Selita, Sicred e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur). O apoio é da prefeitura de Domingos Martins e da Comunità Italiana.

Foto: Reprodução redes sociais

34ÂŞ Festa do Morango em Pedra Azul

Onde: Centro de Eventos Morangão – Pedra Azul – Domingos Martins

Quando: 2 a 4 de agosto

Ingressos (inteira): dia 02 (sexta-feira) – entrada gratuita; dia 03 (sábado) – R$ 20,00 até 17h e R$ 40,00 a partir de 19h; dia 06 (domingo) – R$ 20,00.

OBS: a meia-entrada será concedida a todos que possuem o direito legal, como estudantes, doadores de sangue, idosos, professores e pessoas com deficiência, mediante comprovação.

Onde comprar: https://tiketo.com.br/evento/1615

Site oficial: www.festadomorango.com.br

Programação Festa do Morango:

Sexta-feira (02/08)

18h – Abertura dos portões

19h – Musical Noi Siamo La Storia

21h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 34° Festa do Morango

23h – Show com Os Carreteiros

2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

Sábado (03/08)

10h – Abertura dos portões

11h – Almoço típico

11h30 – Show com Banda Brasitalia

13h30 – Apresentação do Grupo Folklorístico Infantil de Danças Italianas Picollo Benevente

14h – Corte da torta gigante

15h – Show com André Violette

17h – Pausa técnica

19h – Reabertura dos portões

20h – Show com TRIAD Rock’n’Blues

22h – Show com Luiza Andrade

00h – Show com Banda Evidance

02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

Domingo (04/08)

08h – Missa

09h – Abertura dos portões

10h – Moda de viola com Marcos Brusco

11h – Almoço típico

11h30 – Apresentação do Gruppo Folcloristico Granello Giallo

12h – Show com Banda Brasitalia

13h30 – Apresentação do grupo de danças Di Ballo Fiori

14h – Corte da torta gigante

14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra

15h30 – Show com Priscila Ribeiro

19h – Encerramento da festa