👑 Miss Universo Espírito Santo 2024 será escolhida neste sábado (20)

Quem vai levar a coroa de Miss Universo Espírito Santo 2024? Esta pergunta será respondida neste sábado, 20 de julho. A noite de gala que vai eleger a nova representante da beleza capixaba será realizada a partir das 20h, no Espaço Patrick Ribeiro, anexo ao Aeroporto de Vitória. Ao todo, 24 candidatas disputam o título.

Neste ano finalistas representam as seguintes cidades do Espírito Santo: Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Piúma, Marataízes, Guarapari, Iúna, Ibatiba, Afonso Cláudio, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante, Laranja da Terra, Rio Bananal, Jaguaré, Linhares, Serra, Anchieta, Vila Velha, Cariacica, Ibitirama, Mimoso do Sul, Alegre, Colatina e Sooretama.

“Queremos proporcionar um grande espetáculo neste ano, por isso escolhemos o Espaço Patrick Ribeiro pela facilidade, conforto e estrutura”, comenta Charles Souza, diretor do Miss ES.

“O espaço conta com estacionamento para as caravanas municipais, área VIP gourmet e um camarim confortável para as finalistas. Além de uma estrutura elegante que combina com o propósito do concurso”, completa o coordenador.

O sonho de se tornar Miss é algo que muitas jovens nutrem ao longo da vida. Esse desejo vai além da beleza física, englobando a aspiração de representar sua cultura e valores. Além de ganhar uma plataforma para fazer a diferença no mundo.

Desfile de biquĂ­ni, casual, gala e prova de oratĂłria compõem a grande noite de gala. AlĂ©m disso, o evento tambĂ©m contará com apresentações artĂ­sticas e culturais que valorizam as cidades das finalistas.Â

Conheça as candidatas à coroa de Miss Universo Espírito Santo 2024:

O Instagram oficial do Miss Universo Espírito Santo 2024 está publicando todos os detalhes do evento. Quem quiser pode acompanhar tudo pelo @missuniverseespiritosanto

Miss EspĂ­rito Santo

O Miss Espírito Santo acontece anualmente no estado e tem a missão de escolher a mulher que irá representar o estado no Miss Brasil, onde a vencedora vai direto para o palco internacional do Miss Universe.

Mulheres maiores de 18 anos podem participar do concurso. Os critérios de avaliação são: comunicação, beleza, desenvoltura, simpatia e comportamento.