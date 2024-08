🕯️ Candlelight: ES recebe noites mágicas com concertos à luz de velas

Deixe-se levar por sua música favorita de uma forma inesquecível com Candlelight. A empolgante série de concertos Candlelight Vitória expande sua programação na capital do Espírito Santo com novas e especiais homenagens. Releituras únicas do repertório de artistas icônicos, para ser apreciada sob o brilho de milhares de velas reluzentes.

Os concertos “Candlelight” estão entretendo milhares de pessoas no mundo inteiro e, dessa vez, o espetáculo está em Vitória para proporcionar uma experiência sensorial única sob o brilho das velas.

Essa experiência multissensorial te aproximará das melhores melodias clássicas e contemporâneas em uma atmosfera mais íntima do que nunca. Tudo isso com um lindo mar cintilante de luz de velas. Os shows acontecem no Teatro Sesi e o site Feverup já disponibiliza a venda de ingressos.

A nova temporada do espetáculo em Vitória contará com três modelos de apresentações. O célebre concerto “As Quatro Estações”, do compositor Antônio Vivaldi, acontece nos dias 26 de agosto, às 19h, e 22 de outubro, às 20h.

Além desse modelo, eles também subirão ao palco com o tributo ao Coldplay, feito pelo Quarteto de Cordas Monte Cristo. As apresentações serão nos dias 27 de agosto, às 19h, e 28 de novembro, às 21h.

O terceiro bloco do concerto trará os “Clássicos do Rock”, como Led Zeppelin, The Beatles, The Rolling Stones e Pink Floyd com músicas nas versões de cordas. Os shows acontecem nos dias dia 20 de agosto, às 19h, e 22 de outubro, às 21h.

Mais informações:

Duração: 60 minutos (as portas abrem 30 minutos antes)

📍 Localização: Teatro do SESI

👤 Idade: a partir dos 8 anos. Menores de 16 anos acompanhados por um adulto

♿ Acessibilidade: local acessível para cadeirantes no setor A

❓ Consulte as perguntas frequentes (FAQ) deste evento aqui

🪑 Os lugares no evento são demarcados somente por ordem de chegada e tipo de ingresso adquirido

👉 Consulte todos os detalhes sobre a meia-entrada aqui

🕯️ Se quiser reservar um concerto privado ou comprar ingressos para um grupo grande (+30 pessoas), clique aqui

🎻 Descubra todos os concertos Candlelight em Vitória