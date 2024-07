Espírito Santo recebe turnê inédita de Deive Leonardo esta semana

O maior evangelista do mundo e fenômeno da internet Deive Leonardo desembarca em Vitória nesta sexta, 26 de julho, com sua nova turnê ‘Antes e Depois’, com apresentação única às 20h, na Arena Dom Bosco. Os ingressos estão à venda através do site www.ingressodigital.com.

Levando sua mensagem de esperança e renovação espiritual a diversos cantos do Brasil e do mundo, a nova tour de Deive Leonardo acontece após o sucesso estrondoso de “A Resposta”, que atraiu mais de 250 mil espectadores mundo afora e foi até transformada em série pela Netflix.

Com sua habilidade cativante de transmitir mensagens poderosas e relevantes, Deive anuncia uma experiência única e impactante para todos os participantes.

“Estou empolgado em compartilhar essa nova jornada com todos vocês. Minha missão é inspirar as pessoas a encontrarem seu propósito, vivendo de forma plena. Com ‘Antes e Depois’, vamos explorar juntos os caminhos da transformação espiritual e do crescimento pessoal”, explica ele.

Antes e Depois

A nova turnê permite que pessoas de diversas culturas e origens tenham acesso à mensagem poderosa de Deive Leonardo, que hoje já traz consigo mais de 16 milhões de seguidores no seu instagram e quase 10 milhões no youtube. Vídeos e mensagens poderosas que emocionam e estão fazendo a diferença na vida de tanta gente.

Com uma performance que abrange todas as faixas etárias nos palcos e nas mídias sociais, recentemente, o evangelista foi além e ingressou na literatura, publicando sua primeira obra infantil, intitulada “Turminha do Leo”, pela Editora Vida. O livro reúne histórias bíblicas e princípios cristãos para crianças utilizando de forma lúdica os ensinamentos da parábola do Bom Samaritano.

Apesar de ter nascido em um lar cristão, somente aos 19 anos, após um encontro especial com Deus, passou a se dedicar a ser um agente de transformação na vida das pessoas. Formado em Direito, chegou a trabalhar como vendedor e bancário, mas, sentiu que não era aquilo que o fazia feliz. Membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Joinville, Santa Catariana. Deive é casado com Paula Martins e pai dos pequenos João Leonardo, Noah Leonardo e Serena.

Serviço: Deive Leonardo: Turnê ‘Antes e Depois’

Dia 26 de julho (sexta)

Horário: 20h

Local: Arena Dom Bosco – Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1301 – Forte São João, Vitória

Classificação Livre

Abertura dos portões: 19h

Ingressos de R$ 75 a R$ 320 no site https://ingressodigital.com/evento/11596/Deive_Leonardo__Antes_e_Depois

Produtora: Fábrica dos Sonhos