Férias divertidas! Programação gratuita para crianças nos shoppings do ES

As tão aguardadas férias escolares estão aí e, para garantir a diversão da criançada, os shoppings da Grande Vitória estão com diversas atrações gratuitas para toda a família sem gastar nada. O Shopping Mestre Álvaro, na Serra, preparou uma programação especial para a temporada. Todo sábado e domingo, a partir das 17 horas, no Diversão do Mestre, vai acontecer as ‘Férias Espetaculares do Mestre’, no Piso L2, com brincadeiras, encenações teatrais de histórias clássicas, musicais e shows para crianças de todas as idades.

Já nos sábados, dias 20 e 27, o palco do Diversão do Mestre recebe peças teatrais dos clássicos: O Pequeno Príncipe e Pinóquio, respectivamente, permitindo que os pais compartilhem com os filhos os contos que marcaram épocas. Aos domingos, dias 21 e 28 a diversão continua, com apresentações variadas como: Show de Mágica e Show de Circo.

Programação gratuita

Para participar é necessário fazer cadastro online no site do shopping e retirar o ingresso. As entradas das atrações da semana serão liberadas toda segunda-feira. O público deve chegar às 16h20 para validar os ingressos e realizar o check-in, mas as atividades começam às 17h, e haverá a possibilidade de cadastro na hora, somente para os ingressos sobressalentes.

No Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, também na Serra, a programação especial acontece no Piso L3, das 14h às 17h. Todos os sábados e domingos do mês haverá programação gratuita com brincadeiras, oficinas e teatros, como: teatro das princesas, pintura pequenos artistas, gincana de férias e oficina de pizza e recreação. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e também poderão ser acessados no site e redes sociais do shopping.

No Shopping Moxuara, em Cariacica, as atividades gratuitas do mês de julho vão garantir muita diversão para toda a família no “Férias Moxuara”. No Muxuara Kids serão apresentadas duas atrações especiais, no dia 21, às 15h, o teatro infantil “Chapeuzinho Vermelho” e, fechando a programação, a peça “Festa na Roça, no dia 28, também às 15h.

Os ingressos de cada atração terão o link disponibilizado na semana do evento no Instagram do empreendimento. Além disso, o cinema do shopping está com estreias de sucesso, como “Meu Malvado Favorito 4” e “Divertidamente 2”. Os horários das sessões serão conforme a programação do dia.

SERVIÇO:

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

Férias Espetaculares do Mestre

Diversão do Mestre. Local: Piso L2.

Horário: às 17 horas. Gratuito

Retirada de ingressos: cadastro no www.shoppingmestrealvaro.com.br

As entradas das atrações da semana serão liberadas toda segunda-feira.

Programação:

Sábado

20/07 (sábado): Teatro – “O Pequeno Príncipe”

27/07 (sábado): Teatro – “Pinóquio”

Domingo

21/07 (domingo): Show de Mágica

28/07 (domingo): Show de Circo

SHOPPING MONTSERRAT

Férias Montserrat

Horário: das 14h às 17h

Local: Piso L3

Ingressos: Gratuitos. A plataforma Sympla disponibiliza os ingressos através do link: www.sympla.com.br/evento/ferias-montserrat/2538003. Os interessados também podem acessar pelo site e redes sociais do shopping.

Programação:

Sábado

20/07 (sábado): Teatro das Princesas

27/07 (sábado): Pintura Pequenos Artistas

Domingo

21/07 (domingo): Gincana de Férias

28/07 (domingo): Oficina de Pizza e Recreação

SHOPPING MOXUARA

Férias Moxuara

Horário: a partir das 15h

Local: Varanda da Praça de Alimentação

Ingressos: Gratuitos. Estão disponíveis na plataforma Sympla através do link: www.sympla.com.br/evento/ferias-montserrat/2538003 que também poderá ser acessado no site e redes sociais do shopping.

Domingo

Moxuara Kids Especial de Férias

Domingo:

21/07 (domingo): Teatro Chapeuzinho Vermelho

28/07 (domingo): – Teatro Festa na Roça

Cinema: Meu Malvado Favorito 4. Divertidamente 2. *Horários das sessões conforme a programação do dia.