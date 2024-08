Festival de balonismo vai colorir o céu da ‘Capadócia Capixaba’

Durante os dias 2 a 4 de agosto, a cidade de Pancas se transformará em um espetáculo de cores e aventura com o 2o Festival de Balonismo dos Pontões Capixabas. Balões de diversas formas e cores enfeitarão o céu da cidade, incluindo um balão com o formato do Bidu, o cão azul da Turma da Mônica, prometendo encantar visitantes de todas as idades.

Além dos impressionantes voos panorâmicos, que permitirão aos visitantes admirar as belezas naturais de Pancas, o festival contará com o Segundo Festival de Gastronomia “Sabores & Canções”. Este evento paralelo trará o melhor da culinária regional, combinado com música ao vivo e uma variedade de atrações culturais.

Conhecida agora como a “Capadócia Capixaba”, a região oferece a oportunidade de voar de balão e apreciar as paisagens deslumbrantes do local.

Além das competições e voos livres de balões, o festival oferecerá uma variedade de atividades emocionantes, como rapel no balão, voos e acrobacias de parapente e paratrike. Motociclistas de trilha também marcarão presença, junto com uma exposição de carros antigos, proporcionando um ambiente diversificado e dinâmico para os participantes.

Pancas foi pioneira no Espírito Santo ao introduzir voos de balão e continua a se destacar como um destino turístico inovador, atraindo pilotos renomados e oferecendo uma experiência única. O festival do ano passado contou com a presença de influenciadores e autoridades, e este ano promete ser ainda maior.

Veja a programação do 2o Festival de Balonismo:

Sexta-feira (2 de agosto)

Balonismo

16h – 1º voo da competição

19h30 – Carreatas de Fogos

20h – Nigth Glow

Palco Therezópolis

18h – Igor Silverol (Pop Rock)

21h – André Violet (Sertanejo)

23h – Picnic Dogs (Pop Rock)

Sábado (3)

Balonismo

6h – 2º voo da competição

9h – Rapel no balão

16h – 3º voo da competição

19h30 – Carreata

20h – Nigth Glow

Palco Therezópolis

18h – Luiz Dias (Sertanejo)

21h – Junior Avila (Sertanejo e Moda de Viola)

23h – Rubens Netto (Pop Rock)

Domingo (4)

Balonismo

6h – 4º voo da competição

9h – Rapel

16h – Voo de encerramento

Palco Therezópolis

12h – Renato Sabaíni (MPB)

14h – Dualiza (MPB e Pop Rock)

16h – Samba DL (Samba e Pagode)