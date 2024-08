Festival do Pastel e Caldo de Cana vai reunir gastronomia e música no ES

Conhecida como a capital capixaba do pastel e do caldo de cana, o município de Ibiraçu, localizado a 70 quilômetros ao norte de Vitória, recebe entre os dias 15 e 17 deste mês, no Parque de Exposições, a terceira edição do Festival Gastronômico do Pastel e Caldo de Cana. A entrada é gratuita.

Com sua massa crocante e recheio variado, o pastel com caldo de cana está entre os lanches queridinhos dos capixabas à beira da estrada. A tradição é tanta que Ibiraçu já se tornou uma parada obrigatória por reunir, às margens da BR-101, diversas pastelarias especializadas na iguaria. Quem for conferir o festival poderá experimentar diversos sabores, que vão desde os tradicionais frango, carne e queijo, até sabores mais elaborados. Incluindo as versões doces.

Festival do Pastel e Caldo de Cana

O Festival do Pastel e Caldo de Cana de Ibiraçu tem o objetivo de evidenciar o destino turístico por meio da gastronomia da região. Além do pastel com caldo de cana, os visitantes também poderão experimentar outras delícias, incluindo cervejas artesanais de qualidade e muita música boa.

A programação do festival ainda não está fechada, mas a promessa é que será um encontro de tradição e sabor. Proporcionando, dessa forma, uma experiência gastronômica com receitas tradicionais que atravessam gerações. Além disso, haverá música, artesanato e muito mais. Em breve, mais informações serão divulgadas.

O Festival do Pastel e Caldo de Cana conta com a realização do Instituto Panela de Barro, em conjunto com a prefeitura de Ibiraçu. Conta ainda com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).