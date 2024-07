Festival ForróBobó anima fim de semana em Iriri, veja programação

O charmoso balneário de Iriri, no litoral de Anchieta, recebe no próximo fim de semana, mais uma edição do Forró Bobó. A 16ª edição do festival acontece entre os dias 19 e 21 de julho e promete uma saborosa e requintada gastronomia com música, dança e muitos shows.

No cardápio, além do tradicional bobó de camarão preparado com aipim, haverá sabores em outras versões com ingredientes da região. Durante o evento haverá ainda comercialização de outros pratos.

Apresentações musicais, aulas de gastronomia e muito forró pé de serra irão animar os visitantes que estiverem no balneário durante os dias da festa. Além disso, os empreendimentos locais estão com preços especiais de hospedagem. O evento tem apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo.

Os visitantes poderão provar diversas versões do bobó, com ingredientes da região e bem selecionados. Por fim, para acompanhar, não irá faltar bebidas refrescantes e deliciosas sobremesas.

ForróBobó

O ForróBobó de Iriri é um festival que foi criado com a finalidade de repaginar o bobó de camarão, prato símbolo do balneário, em diversos sabores. O Festival acontece dos dias 19 a 21 de julho, na Praça de Eventos, localizada na Praia da Costa Azul.

Ao todo, serão servidas oito variações de bobós, que vão desde o tradicional prato feito com aipim até os de fruta-pão, banana da terra, abóbora, batata doce, inhame, batata-baroa, além do bobó de frango, pensado para atender as pessoas intolerantes ao camarão. O festival gastronômico também vai contar com um concurso de forró, que vai eleger o melhor casal dançarino, levando uma premiação em dinheiro.

Para atender a todos os públicos e satisfazer todos os gostos, o Festival ForróBobó de Iriri conta com a participação de 12 restaurantes do balneário, além do restaurante da Associação Iriri Vivo. Nesse sentido, outros tipos de pratos também serão servidos, como porções de frango a passarinho, batata frita, pastéis, torresmo, peixe, além de pizzas, lanches, sobremesas e cerveja artesanal, entre outras opções.

Foto: Divulgação

Programação ForróBobó em Iriri

𝟏𝟗 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐥𝐡𝐨 – 𝐒𝐞𝐱𝐭𝐚-𝐟𝐞𝐢𝐫𝐚

17h – Abertura da Praça Gastronômica e Artesanato;

19h – Quadrilha Arraiá da Juventude;

20h – Aula show com chef Gilson Surrage e Davi Pires, apresentando a receita bobó de camarão, coroado com camarão VG;

20h30 – Show com Forró Raiz;

23h – Show com Trio Maracá;

01h – Encerramento do evento.

𝟐𝟎 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐥𝐡𝐨 – 𝐒á𝐛𝐚𝐝𝐨

17h – Abertura da Praça Gastronômica e Artesanato;

19h – Nossa Animada Quadrilha;

20h – Show com Trio Lubião;

22h – Show com Preta e Branca; (Neynha Vieira e Liliajane Malmann) e participação especial Xiru do Sul o Rei do Vaneirão;

01h – Encerramento do evento.

𝟐𝟏 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐥𝐡𝐨 – 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨

17h – Abertura da Praça Gastronômica e Artesanato;

19h – Show com Hudson Xavier;

22h – Encerramento do evento.