Festival reúne grandes nomes da música brasileira em shows gratuitos no ES

O 9º TendaLab vai pocar! O festival, que contempla grandes nomes da música contemporânea brasileira, acontece nestas sexta-feira (26) e sábado (27), com abertura dos portões às 17 horas, no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, Vitória (ES).

A curadoria e direção do 9º TendaLab é da produtora cultural Lucia Caus, e apresenta artistas consagrados e da nova geração, com sucessos e lançamentos para o público capixaba. O festival conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale e da Petrobras, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura. Toda programação é gratuita e a classificação indicativa é livre.

“O TendaLab chega à nona edição, com um line up que marca o crescimento do festival. A curadoria do evento tem o objetivo de, a cada ano, levar ao público diversas expressões artísticas, com músicos de diferentes gerações e estados, representando a força da música popular brasileira. Também temos a seleção de artistas incríveis do Espírito Santo, mostrando a criatividade da cena autoral capixaba, com artistas que ultrapassam fronteiras com seu talento. É maravilhoso fazer essa curadoria e realizar um evento que já faz parte do calendário capixaba”, afirma Lucia Caus.

Atrações do festival

O 9º TendaLab terá programação musical diversa, em um espaço que faz parte da história cultural do capixaba: a Ufes. A programação do festival faz um passeio por diferentes estilos musicais, como o samba, o rock, o pop, a MPB, o reggae e a música eletrônica, sendo um recorte da produção musical contemporânea, além de uma janela para os artistas que produzem no Espírito Santo.

A dama do samba e da música brasileira, Alcione, apresenta seus maiores sucessos, em um show que celebra seus 50 anos de carreira. O Fundo de Quintal é uma das maiores referências do samba e do pagode. O grupo, que tem mais de 45 anos de história, promete uma apresentação vibrante e emocionante. Com seu sorriso inconfundível, Mart’nália reúne grandes sucessos lançados ao longo de quase quatro décadas.

Com cheiro de novidade, André Prando e Roberta de Razão têm lançamentos de nova turnê com trabalho que acaba de sair do forno. Prando traz as canções do álbum Iririu, seu terceiro registro de estúdio. Roberta de Razão vai incendiar o palco com as canções de Mais Forte Que Trovão, seu primeiro álbum.

Comemorando 25 anos, Macucos lança o clipe de Cidade de Cor, em registro gravado no mês de janeiro, com participação do rapper Jota 3. Outro destaque da cena capixaba é Aurora Gordon. A banda, idealizada e dirigida pelo músico e produtor Murilo Abreu, revisita o legado inédito de importantes artistas da cena da contracultura capixaba, como Afonso Abreu e Aprígio Lyrio.

Depois de mais de 20 anos sem se apresentar em Vitória, Odair José vai emocionar a plateia com grandes sucessos. Com um dos trabalhos mais elogiados de 2023, Filipe Catto apresenta o show “Belezas São Coisas Acesas por Dentro”, em que celebra o repertório da saudosa Gal Costa.

Festa Sintonia

E a força e a diversidade das pick ups vai agitar o festival! A Festa Sintonia, comandada pelos DJs KL Jay, Ajamu e Will, vai fazer do 9º TendaLab uma grande pista de dança com muita black music. Para ferver o público, a DJ Karolla vai apresentar ao público o som da nova geração capixaba. Fechando o som eletrônico, o DJ Zappie traz referências do reggae, dub, samba-rock e música popular brasileira.

Mostra Nacional de videoclipes: retrospectiva

Antes do início das atrações, serão exibidos no telão do evento a Mostra Nacional de Videoclipes: Retrospectiva, que apresenta uma seleção com dez videoclipes capixabas que integraram as sete primeiras edições da Mostra Nacional de Videoclipes, janela audiovisual que faz parte da programação oficial do Festival de Cinema de Vitória.

Revista TendaLab

A Revista TendaLab é uma publicação que busca ampliar as reflexões propostas pelo Festival com entrevistas de todos os artistas que estão no line up da nona edição do evento. Além de artigos inéditos que abordam temas sobre a nova cena musical capixaba, videoclipes e produção de eventos. A revista on-line estará disponível no site do TendaLab.

TendaCast

O TendaCast será um programa especial do 9º TendaLab. Contando com apresentação e direção da jornalista Simone Zuccolotto, do Canal Brasil, com entrevistas e bastidores do evento. A produção estará disponível no canal de YouTube da Galpão IBCA.

O 9º TendaLab conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale e da Petrobras, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura. Conta também com o apoio do HZ, da Rede Gazeta e do Canal Brasil, além do apoio institucional da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A realização é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).