Imperdível! Clássico musical “A Bela e a Fera” terá apresentação única no ES

O Espaço Patrick Ribeiro, maior casa de shows do estado, será palco do espetáculo musical “A Bela e a Fera”. Baseado no clássico conto de fadas escrito por Madame de Beaumont no século XVIII, o musical promete uma experiência única para toda a família, no domingo 25 de agosto, às 14 horas.

Uma belíssima releitura de um dos maiores clássicos de todos os tempos, baseado no conto francês que marcou gerações de crianças e adultos. O musical conta com adaptação e direção de Renato Calvet, cenário de Mario Pereira e coreografias de Luna Lima. Direção musical de Jonas Hammar e realização da Castello Branco Produções Artísticas Ltda.

Na narrativa, uma feiticeira amaldiçoa um príncipe egoísta, e o transforma em uma fera horrível. O encanto só poderá ser desfeito se ele encontrar o amor verdadeiro. Eis que, em um dia, Maurice, morador de um vilarejo distante que estava fugindo de lobos famintos, decide abrigar-se no castelo ao encontrar a porta aberta. Recebido com grande entusiasmo por objetos encantados que andam e falam, ele se sente acolhido e protegido. No entanto, é surpreendido pela pavorosa Fera, que o faz prisioneiro por ter invadido seu castelo.

Bela, filha de Maurice, fica sabendo do ocorrido e vai até o castelo se oferecer para ficar presa para sempre no lugar de seu pai. A Fera aceita prontamente a troca e liberta Maurice, que retorna desamparado para casa. Mas, para surpresa de Bela, a Fera não a torna prisioneira e a trata como uma princesa, oferecendo um quarto e um convite para jantar. O que antes parecia ser o fim de uma camponesa se revela uma amizade comovente, apaixonante e transformadora, a ponto de quebrar o feitiço e trazer de volta um príncipe generoso e amável.

A Bela e a Fera – O Musical

Quando: 25 de agosto, domingo

Horário: Abertura às 13h, início do show: 14horas

Onde: no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória

Ingressos: Cadeiras a partir de R$ 40

À venda em https://www.blueticket.com.br/evento/35260 e na bilheteria no Espaço Patrick Ribeiro.

Informações pelo WhatsApp: (27) 99707-0714.

Classificação livre.