Isso é Calypso! Joelma receberá Alemão do Forró em gravação de DVD no ES

O forró capixaba estará presente na turnê internacional “Isso é Calypso Tour Brasil”, que traz Joelma para o Espírito Santo. O cantor Alemão do Forró fará o show de encerramento do evento, que vai acontecer no dia 11 de janeiro de 2025. Ainda não há definição do local. Além disso, o evento terá outros shows e participações especiais, que ainda serão divulgadas.

A confirmação da participação do capixaba como encerramento do evento é um presente para os fãs, que terão a oportunidade de celebrar a cultura regional com uma super estrutura. Joelma é um ícone do brega paraense. Com sua voz inconfundível, a cantora trouxe verdadeiros hinos, como “Voando Pro Pará”, “Chão de Estrelas”, “Cavalo Manco”, “Dançando Calypso”, entre outros. E, em seu primeiro álbum solo, ela também trouxe hits como “Amor Novo” e “Ai Coração”.

O site da lebillet.com.br já iniciou a venda dos ingressos, que custam de R$ 99,99 (quantidade limitada) e R$ 399,99 (camarote Fervô – open Open bar.

Turnê

A rainha paraense está passando por todo o Brasil com a turnê que já percorreu mais de 30 cidades. A gravação do mais novo DVD da cantora está sendo feita com muito cuidado e trabalho pelo Brasil e apenas cinco cidades brasileiras recebem esse projeto.

Depois de passar por Recife, São Paulo e Belém, é a vez de Vitória receber a turnê “Isso é Calypso Tour Brasil” de Joelma. Com mais de 30 cidades visitadas, uma tour internacional e mais de 1 milhão de espectadores, Joelma retorna aos palcos com o projeto inovador que está sendo registrado em um novo DVD. Este projeto especial envolve a gravação de cinco DVDs em cinco cidades brasileiras, sendo o Espírito Santo a penúltima parada.

Joelma anunciou a turnê durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, em 29 de agosto de 2021. Após, a turnê teve início no dia 8 de abril de 2022, em São Paulo. A conclusão da gravação será nos meados de 2025.

O “Isso É Calypso Tour” tem estruturas de palco elaboradas, banda e corpo de balé numerosos e figurinos da época, bem como revisitar boa parte do repertório das antigas. Ao longo da carreira, Joelma vendeu mais de 20 milhões de álbuns e se tornou uma das recordistas em vendas de discos no Brasil.

Serviço: “Isso é Calypso Tour Brasil” – Joelma

Data: 11 de janeiro de 2025

Line up: Alemão do Forró

Local: divulgação em breve

Vendas pelo site da lebillet.com.br

Área Vip: R$ 99,99 (quantidade limitada) | Camarote Fervô: R$ 399,99 (Open Bar)

Realização: FERVÔ Entretenimento