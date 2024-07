Jorge Vercillo 3.0 chega ao Espírito Santo para apresentação única

Jorge Vercillo desembarca em Vitória para celebrar seus 30 anos de carreira com turnê homônima. A apresentação acontece no dia 10 de agosto no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, maior casa de show do Estado.

O show promete ser uma viagem emocionante através do tempo, onde oferece uma jornada musical única, apresentando clássicos atemporais como “Que Nem Maré”, “Homem Aranha”, “Monalisa”, “Final Feliz”, “Encontro das águas”, “Penso em Ti”, “Ciclo”, Fênix”. Essas músicas não apenas deram início ao reconhecimento de sua carreira extraordinária, mas também continuam a tocar o coração de fãs ao redor do mundo.

Reconhecendo a paixão de um público crescente e diversificado, Vercillo inclui também sucessos ímpares e mais recentes como “Sensível Demais”, “Ela Une Todas as Coisas”, “Leve”, além das novíssimas “Endereço” e “Só Quem Ama”, que lideraram nos últimos dois anos as paradas das rádios adultas do país.

O cenário e o projeto de luz contam com projeções de conteúdos elaborados para ilustrar os significados e as histórias por trás das músicas. Esta experiência audiovisual não é apenas um show, mas uma festa e celebração da música e das emoções que unem Jorge Vercillo com tantas famílias, tantos sonhos e amores durante todos esses 30 anos.

Portanto, prepare-se para uma noite inesquecível! Um momento em que as memórias se entrelaçam com a música, criando uma realidade onde cada nota ressoa com anos de paixão, arte e conexão.

Saiba mais: Jorge Vercillo – 3.0

Quando: 10 de agosto, sábado

Horário: Abertura às 20h, início do show: 21h30

Onde: no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória

Ingressos: Cadeiras a partir de R$ 90 (Meia entrada). Ingresso solidário R$ 100 (Mediante apresentação de 2KG de alimento não perecível), Mesas a partir de R$900 (Para 4 pessoas). À venda em https://www.blueticket.com.br/evento/35483

Informações pelo WhatsApp: (27) 99707-0714.

Classificação: 18 anos