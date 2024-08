Turismo vai se tornar uma das bases econômicas do ES. Saiba mais

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES) realizou um evento, no último mês, para discutir o potencial e os investimentos planejados para fomentar o Turismo no ES. Segundo o discurso, o turismo tem potencial para se transformar em uma das principais fontes econômicas do Espírito Santo.

O evento denominado “Comunicar para transformar” reuniu diversos jornalistas. Eles foram presenteados com produtos vindos de pequenos negócios e microempreendedores do interior do estado e que estão diretamente envolvidos no movimento do turismo. O Sebrae/ES destaca o potencial que vê em cada canto do estado. Assim, passam a se dedicar a transformar esses territórios e impulsionar o melhor de cada região.

De acordo com o Relatório de Dados do Segmento de Turismo do Sebrae/ES, atualizado em junho de 2024, o turista que viaja pelo Espírito Santo deseja escapar da rotina. Sendo assim, desejam viver algo fora do cotidiano, experimentar novos sabores, mergulhar em culturas genuínas, dentre outras experiências.

Os dados mostram ainda que empreendimentos de turismo estão em crescimento no Espírito Santo. Isto abrange uma diversidade de negócios como bares, restaurantes, artesanatos, agências de viagens, serviços de transportes, campings e hospedagens.

Investimento

Os negócios do estado precisam se preparar para receber os visitantes. Os mesmos estão cada vez mais bem informados e mais exigentes. Sendo assim, o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, diz que está sendo feito um investimento na capacitação dos empreendedores e na concentração de atendimentos presenciais para o setor.

O objetivo é o de colocar o Espírito Santo com todos 836 atrativos turísticos no radar das operadoras de turismo nacional. Foi divulgado também que 83,3% das agências de turismo do país não operam com destinos para o o ES, dados da pesquisa da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa).

O plano é aumentar esse percentual e fazer com que 50% das agências estejam trabalhando com o estado até 2026. O turismo surge como alternativa para fazer a economia crescer, gerar emprego e renda, e oportunidade de desenvolvimento das regiões.

Inspiração

O Sebrae/ES se inspira em dois exemplos bem sucedidos de turismo: em Bonito (MS) e Gramado (RS). Os lugares se destacam por receberem turistas o ano inteiro, em função da governança eficiente. O superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, disse que o Espírito Santo precisará desenvolver produtos e roteiros turísticos capazes de atrair turistas do Brasil.

Ele citou como exemplo a Festa da Penha, a terceira maior festa mariana do Brasil. Mesmo assim, ainda não existe uma rota ou pacote turístico para esta tradicional celebração. A festa acontece em Vila Velha, no Convento da Penha. Então, as principais operadoras nacionais precisam vir conhecer e formatar um roteiro com essa finalidade pra oferecer as agências.

Outro exemplo seria um roteiro de turismo religioso com marcos jesuíticos; pontos importantes do estado poderiam integrar um roteiro de turismo religioso, registrando a presença dos Jesuítas no passado e que se mantém vivos, como o Santuário São José de Anchieta, em Anchieta, a Igreja dos Reis Magos, na Serra e Igreja de São João, em Carapina, que está sendo restaurada, dentre outras. Com esse acervo de igrejas, somando ao que se propaga na Festa da Penha, é possível criar um roteiro com chances de se tornar um sucesso.

A ideia é realizar estudos de oportunidades de negócios e estimular investimentos; ampliar a infraestrutura de apoio ao turismo; e desenvolver a oferta de produtos de experiência no turismo. Na apresentação do superintendente Rigo, hoje existem 33 produtos turísticos de experiência no Espírito Santo e tem como meta chegar a 500 produtos até 2026.

Dando números, o ES tem quase 60 mil empresas ligadas ao turismo. De acordo com o Relatório de Dados do Segmento de Turismo, das 59.824 empresas ativas nesse segmento no Espírito Santo, 74,68% são microempreendedores individuais e 20,7% são microempresas. Contudo, apenas 3.660 empresas estão inseridas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo. Sendo assim, a expectativa é aumentar esse número em 50%.