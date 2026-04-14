Aniversário de Roberto Carlos vai transformar Cachoeiro em palco de emoção

Cachoeiro de Itapemirim se prepara para viver um momento histórico. Neste domingo (19), Roberto Carlos celebra 85 anos com um show especial em sua cidade natal, reunindo fãs, memórias e uma trajetória que atravessa gerações. Além disso, a apresentação reforça a conexão única do artista com o público capixaba.

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O encontro acontece no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto. Assim, o espaço deve receber moradores e visitantes em uma noite marcada por emoção, grandes sucessos e celebração da carreira do “Rei”. A venda de ingressos segue aberta, tanto online quanto em pontos físicos.

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Ao longo de 2026, Roberto Carlos mantém uma agenda intensa de shows. Inicialmente, o artista percorre países como México, Equador, Colômbia e Peru. Em seguida, retorna ao Brasil para cumprir sua turnê nacional, levando ao palco o espetáculo “Eu Ofereço Flores”, que reúne clássicos e canções recentes.

Nos últimos anos, o cantor também ampliou sua presença internacional. Em 2024, por exemplo, ele se apresentou em diversas cidades dos Estados Unidos e conquistou espaço entre os artistas de maior público no país, segundo rankings internacionais. Ao mesmo tempo, segue acumulando reconhecimentos e mantendo sua relevância no cenário musical global.

Uma trajetória marcada por inovação e sucesso

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, Roberto Carlos iniciou sua carreira ainda criança, quando se apresentava na rádio local. Posteriormente, mudou-se para o Rio de Janeiro e passou a integrar grupos musicais que deram origem à sua trajetória artística.

Na década de 1960, o cantor se consolidou como um dos principais nomes da música brasileira. Com o movimento da Jovem Guarda, ao lado de Erasmo Carlos e Wanderléa, revolucionou o cenário musical e influenciou gerações.

Além disso, Roberto Carlos expandiu sua carreira para o cinema e para o mercado internacional. Ele participou de festivais na Europa, venceu o Festival de San Remo e levou sua música para diversos países. Ao mesmo tempo, acumulou sucessos que se tornaram clássicos, como “Detalhes”, “Proposta” e “Cavalgada”.

Inclusive, com o passar das décadas, o artista manteve sua relevância. Ele lançou álbuns em diferentes idiomas, realizou turnês internacionais e participou de grandes eventos. Inclusive, cantou para milhões de pessoas em apresentações históricas e dividiu o palco com nomes consagrados da música mundial.

Consagração e legado

Ao longo de mais de seis décadas de carreira, Roberto Carlos consolidou um estilo próprio, que mistura romantismo, simplicidade e sofisticação. Dessa forma, conquistou públicos de diferentes gerações e se tornou uma referência na música brasileira e internacional.

Além de cantor e compositor, o artista também se destacou como comunicador. Seus especiais de fim de ano na televisão se tornaram tradição no Brasil, mantendo altos índices de audiência.

Aliás, nos últimos anos, ele continuou inovando. Projetos como o cruzeiro “Emoções em Alto Mar” e lançamentos recentes mostram que sua carreira segue ativa e em constante renovação. Portanto, o show em Cachoeiro não apenas celebra seus 85 anos, mas também reforça a força de um legado que permanece vivo.

Portanto, a cidade que viu nascer o “Rei” se transforma novamente em palco de uma celebração histórica, reunindo música, memória e emoção em uma noite especial.

Serviço

Local: Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa

Data: 19 de abril (domingo)

Horário: 20h (abertura do portão às 18h)

Ponto de vendas

Bilheteria oficial: Oriento Joias – Perim Center

Horário: Segunda a sábado, das 10h às 20h

Classificação: 18 anos – menores acompanhado dos pais ou responsáveis

O local possui estacionamento pago

Valor dos ingressos

Azul Central

Inteira: R$ 900,00

Meia-entrada: R$ 450,00

Azul Lateral

Inteira: R$ 760,00

Meia-Entrada: R$ 380,00

PCD: R$ 380,00

Amarelo Central

Inteira: R$ 620,00

Meia-entrada: R$ 310,00

Amarelo Lateral

Inteira: R$ 540,00

Meia-entrada: R$ 270,00

PCD: R$ 270,00

Setor Branco

Inteira: R$ 360,00

Meia-entrada: R$ 180,00

PCD R$ 180,00

Arquibancada Central

Inteira: R$ 170,00

Meia-entrada: R$ 85,00

Arquibancada Lateral