É hoje! Diggo faz estreia no ES com show em Cachoeiro neste sábado (31)

O sábado (31) será de muito pagode em Cachoeiro de Itapemirim. O cantor Diggo chega ao Espaço Beach para uma apresentação especial: o show marca sua primeira turnê pelo Espírito Santo e promete reunir fãs do gênero em uma noite de samba, brasilidade e grandes sucessos.

Considerado uma das revelações do pagode nacional, o artista vive uma nova fase na carreira e vem conquistando espaço nos palcos com sua voz marcante e presença de palco. No repertório, o público pode esperar músicas como “Hipnotiza”, “Fogo e Gasolina” e “Cerveja Gelada e Batucada”.

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A expectativa para a apresentação é grande. De acordo com a organização, os ingressos já estão no terceiro lote e a previsão é de que se esgotem até o fim de semana.

A apresentação é uma oportunidade para o público capixaba conferir de perto o trabalho do cantor em sua estreia no Estado. A promessa é de uma noite animada, com músicas para cantar junto e muito pagode.

Serviço

Diggo no Espaço Beach