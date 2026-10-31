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É hoje! Diggo faz estreia no ES com show em Cachoeiro neste sábado (31)

Revelação do pagode nacional se apresenta no Espaço Beach com sucessos como “Hipnotiza” e “Fogo e Gasolina”; ingressos estão no terceiro lote

Foto: Divulgação

O sábado (31) será de muito pagode em Cachoeiro de Itapemirim. O cantor Diggo chega ao Espaço Beach para uma apresentação especial: o show marca sua primeira turnê pelo Espírito Santo e promete reunir fãs do gênero em uma noite de samba, brasilidade e grandes sucessos.

Considerado uma das revelações do pagode nacional, o artista vive uma nova fase na carreira e vem conquistando espaço nos palcos com sua voz marcante e presença de palco. No repertório, o público pode esperar músicas como “Hipnotiza”, “Fogo e Gasolina” e “Cerveja Gelada e Batucada”.

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A expectativa para a apresentação é grande. De acordo com a organização, os ingressos já estão no terceiro lote e a previsão é de que se esgotem até o fim de semana.

A apresentação é uma oportunidade para o público capixaba conferir de perto o trabalho do cantor em sua estreia no Estado. A promessa é de uma noite animada, com músicas para cantar junto e muito pagode.

Serviço

Diggo no Espaço Beach

  • Data: sábado, 31 de outubro de 2026
  • Local: Espaço Beach, Cachoeiro de Itapemirim
  • Ingressos: compre pelo Sympla

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

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