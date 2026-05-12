Thiago Martins é a atração principal dos 6 anos do Mahalo em Cachoeiro

A comemoração de 6 anos do Mahalo acaba de ganhar ainda mais destaque com a confirmação de uma atração nacional de peso: o cantor Thiago Martins. Conhecido por sua presença de palco e repertório repleto de sucessos, o artista promete comandar um dos momentos mais aguardados do dia.

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A festa está marcada para o dia 30 de maio, sábado, no Cerimonial Sonho Meu, em Cachoeiro de Itapemirim. A programação terá início às 16h e reunirá atrações musicais de destaque, em um evento pensado para marcar a trajetória do projeto.

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Entre os grandes diferenciais desta edição está o palco 360º, que permitirá maior proximidade entre artistas e público, criando uma atmosfera imersiva e dinâmica ao longo de toda a programação.

Experiência gastronômica

A experiência gastronômica também será um dos pontos altos do evento, com o Boteco do Caranguejo assinando os drinks e petiscos da festa, reforçando o conceito de entretenimento completo.

A organização destaca ainda que os convites serão vendidos exclusivamente de forma antecipada, não havendo comercialização na portaria no dia do evento. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma https://zig.tickets/eventos/mahalo-6-anos-part-thiago-martins, garantindo praticidade e segurança na compra.

Com seis anos de história, o Mahalo se consolida como um dos projetos de entretenimento mais relevantes da região, e essa dição especial promete reunir música, conexão e uma nova experiência para os convidados.