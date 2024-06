🧀Rota dos Queijos em João Neiva: uma jornada de sabor e tradição

A Rota dos Queijos, em João Neiva, é muito mais do que um passeio turístico: é uma imersão completa na cultura, história e, claro, nos sabores irresistíveis dos queijos artesanais produzidos na região. Localizada nas rodovias BR-101, BR-259 e no interior da cidade, esta iniciativa oferece aos visitantes o melhor da gastronomia local. 

Visitar a Rota dos Queijos √© uma oportunidade √ļnica para expandir horizontes, conhecer novas hist√≥rias e, principalmente, se deliciar com queijos artesanais de qualidade. A rota √© uma combina√ß√£o perfeita de turismo, cultura e gastronomia, proporcionando momentos inesquec√≠veis que ficar√£o na mem√≥ria e no paladar.

A Rota dos Queijos não se limita apenas aos queijos. Os visitantes também podem explorar outros produtos artesanais, como cervejas, chocolates, cachaças, cafés, doces e muito mais. Além disso, a rota oferece a oportunidade de conhecer locais fantásticos como o orquidário, o casarão dos violinos, o museu ferroviário (Maria Fumaça), cachoeiras, Monte Negro, Jequitibá Rosa e a história da imigração italiana em Demétrio Ribeiro.

O secret√°rio de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou a import√Ęncia da Rota dos Queijos. “Visitar a Rota dos Queijos em Jo√£o Neiva √© mergulhar numa jornada de sabores e tradi√ß√Ķes, onde cada estabelecimento oferece uma experi√™ncia √ļnica. N√£o perca a oportunidade de explorar essa rota incr√≠vel”.

A Rota dos Queijos √© composta por uma diversidade de estabelecimentos comerciais que oferecem uma rica experi√™ncia gastron√īmica e cultural. Ao todo, s√£o 19 empreendimentos que fazem parte dessa rota. Conhe√ßa cada um deles:

Del Caro Produtos Artesanais

Telefone: (27) 99692-1961 / (27) 99526-8680

Instagram: @delcaro.produtosartesanais

Queijos Bergantini

Telefone: (27) 99974-2263 / (27) 99709-9155

Instagram: @queijosbergantini

Vila Veneto Queijaria & Bistr√ī

Telefone: (27) 99998-3488

Instagram: @vilavenetoqueijaria

Queijo do Trevo

Telefone: (27) 99959-5366 / (27) 99842-0028 / (27) 99647-0028

Queijos Giacomin

Telefone: (27) 99575-0923 / (27) 99980-5882

Instagram: @queijosgiacomin

Casar√£o dos Violinos

Telefone: (27) 99779-1200

Instagram: @casaraodosviolinos

4 Esta√ß√Ķes Picol√©s

Telefone: (27) 99902-2516

Instagram: @4estacoespicoles

Divino Cacau Chocolate Artesanal

Telefone: (27) 99898-9946

Instagram: @divino.cacauoficial

Três Torres Cervejaria

Telefone: (27) 99784-7034

Instagram: @trestorrescervejaria

Orquid√°rio Monte Negro

Telefone: (27) 99786-0985

Instagram: @orquidario_montenegro

Cachaça Fracalossi

Telefone: (27) 99510-8637

Instagram: @cachacariafracalossi

Fornaciari Massas Tradicionais

Telefone: (27) 99920-9464

Instagram: @fornaciaricapeletes

Mariola Walman

Telefone: (27) 99846-7976

Instagram: @mariolawalman

Bravo Hotel

Telefone: (27) 99797-2253

Instagram: @bravohotel_jn

Casa Brasil

Telefone: (27) 99522-1300

Instagram: @casabrasil_jn

F√°vero Doces Artesanais

Telefone: (27) 99995-7322

Instagram: @docesfavero

Silvana Produtos Artesanais

Telefone: (27) 99519-5238

Instagram: @silvana_produtosartesanais

Fornaciari Cafés

Telefone: (27) 99722-8693

Instagram: @fornaciari.cafes

Café Loss

Telefone: (27) 99920-1701

Instagram: @cafeloss

