10 praias imperdíveis de Vila Velha que todo mundo precisa conhecer

Com 32 Km de orla, as praias de Vila Velha são consideradas as mais lindas do Espírito Santo. A Praia da Costa é a mais famosa, com suas águas límpidas e com um extenso calçadão que segue para a Praia de Itapoã, também conhecida por sua colônia de pescadores e pelos passeios de barcos para as Ilhas de Itatiaia e Pituã.

Em seguida vem a Praia de Itaparica, com sua belíssima orla e com seus inúmeros quiosques. O balneário da Barra do Jucu e da Ponta da Fruta entre também oferecem águas límpidas e boa infraestrutura.

Listamos as 10 praias de Vila Velha que todo mundo deveria conhecer. Confira!

Praia da Costa

Foto: Divulgação/PMVV

É uma das mais belas praias urbanas do Espírito Santo e a mais famosa de Vila Velha, com uma extensa faixa de areia e de águas límpidas, possui um longo calçadão com ciclovia, bares, restaurantes, cafeterias, sorveterias, hotéis e quiosques.

Praia de Itapuã

Foto: Divulgação/PMVV

Essa praia é a continuação da Praia da Costa e está situada a 3 km do Centro da cidade. O potencial pesqueiro tornou-a um dos principais pontos de pesca de arremesso do Estado. Suas principais atrações são passeios de barcos para as Ilhas de Pituã e Itatiaia, além da prática da pesca de arrasto. Conta com uma extensa faixa de areia que permite a prática de diversos esportes, como vôlei, futevôlei e futebol de areia.

Vários bares e restaurantes são encontrados ao longo de sua orla, que é famosa por sua infraestrutura de quiosques e espaços para prática de esportes. Fica entre a Praia da Costa e a Praia de Itaparica.

Praia da Concha

Foto: Divulgação/PMVV

A Praia da Concha é uma praia localizada na Barra do Jucu, um balneário conhecido pela tradição das Bandas de Congo, e pelas belas praias e enseadas.

A Praia da Concha é uma pequena praia, após uma caminhada pelo Morro da Concha. Uma enseada, de de aguas claras e calmas, com 150 metros de extensão, rodeada de vegetação de restinga.

Praia de Itaparica

Foto: Divulgação/PMVV

Bastante frequentada, oferece um grande número de quiosques que ficam bem animados no verão. Possui ao todo 3,5 km de extensão com mar de ondas altas e fortes, sendo um destino muito procurado para a prática do surf, bodyboarding e kitesurf. Itaparica já sediou vários campeonatos nacionais dessas modalidades que atraíram um grande público.

Praia da Sereia

Foto: Divulgação/PMVV

A Praia da Sereia é uma deliciosa enseada com 450m de extensão de águas tranquilas. Ideal para crianças, além de proporcionar a prática de esportes como stand up padle, canoa havaiana, natação, entre outros.

É sede do Projeto Praia Legal, que oferece banho de mar para pessoas com deficiência (PCD’S) e com dificuldades de mobilidade. Possui banheiros, rampas, parquinho para crianças, academia e calçadão com ciclovia.

Praia da Ponta da Fruta

Foto: Divulgação/PMVV

Situada entre as cidades de Vila Velha e Guarapari e com acesso fácil pela Rodovia do Sol, é um balneário bucólico e aconchegante.

Com um belo visual, apresenta um cenário de tranquilidade e beleza. O mar é calmo e possui poucas ondas, tornando-se ideal para crianças. Algumas pedras na parte direita e várias casas à beira mar fazem parte da paisagem da praia, que ainda oferece boas opções de gastronomia.

Praia do Ribeiro

Foto: Divulgação/PMVV

Pequena praia próxima ao Morro do Moreno, Farol de Santa Luzia e ao Parque Cultural Casa do Governador, é um local de ancoradouro para pequenas embarcações e para compra de mariscos, além de oferecer um belo visual para registros de fotos.

Praia do Bananal

Foto: Divulgação/PMVV

De águas claras e tranquilas é um pedacinho de praia bem frequentado na alta temporada por pessoas mais jovens e famílias. Praticantes de esportes náuticos e algumas lanchas de passeios passam ou ancoram nessa praia para aproveitar o visual e dar aquele mergulho.

Praia dos Recifes

Foto: Divulgação/PMVV

A praia possui uma beleza natural bem peculiar, pois é cercada de recifes que deu origem ao seu nome.

Da parte rasa da praia é possível enxergar os recifes somente na maré baixa, onde são formadas diversas piscinas naturais.

A praia possui uma pequena enseada, com faixa de areia e o mar com alguns pontos propícios à pratica do surf. Possui infraestrutura com quiosques, mesas e cadeiras na beira da praia, o que torna o clima ainda mais agradável.

Praia do Barrão

Foto: Divulgação/PMVV

A Praia do Barrão é famosa devido a suas ondas perfeitas e por sediar campeonatos estaduais e nacionais de surf e bodyboarding.

Vários atletas locais se consagraram nessa praia como campeões mundiais, o que destacou ainda mais esse acolhedor balneário.

