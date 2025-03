Conheça os 5 melhores destinos brasileiros para viajar em 2025

Para quem busca novas aventuras e viagens inesquecíveis pelo Brasil, a plataforma de hospedagens Booking.com anunciou os cinco melhores destinos nacionais para 2025. As experiências selecionadas envolvem praias paradisíacas, trilhas ecológicas e belezas naturais que fazem parte da diversidade das paisagens brasileiras.

Por meio de ações como o “Conheça o Brasil: Voando”, lançado em 2023, o Ministério do Turismo estimula o turismo doméstico com iniciativas para ampliar e diversificar a malha aérea do país. A ação foi renovada em novembro do ano passado com as principais companhias aéreas do país.

Na Alta Temporada, por exemplo, as companhias apresentaram, juntas, uma oferta 10,7% maior de voos em comparação a 2023. Para este ano, o programa espera usar toda a oferta de 29,8 milhões de assentos ofertados para diversos destinos do país.

“O nosso Brasil oferece opções para os mais variados perfis de viajantes em razão da grande oferta de destinos. Listas como esta são uma pequena amostra de todo o nosso potencial e contribui para que cada vez mais brasileiros e estrangeiros viagem em nosso território”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Confira abaixo a lista completa do “Top 5”

1. Barra de Tabatinga – Rio Grande do Norte

No litoral do Rio Grande do Norte, no município de Nísia Floresta, Barra de Tabatinga oferece praias de águas cristalinas e falésias coloridas, ideais para banho e para atividades como voos de parapente. Localizada a cerca de 40 km ao sul da capital Natal, o destino permite o visitante conhecer o Mirante dos Golfinhos, no topo de uma falésia, para admirar as lindas paisagens do entorno — e, quem sabe, avistar golfinhos e tartarugas-marinhas que frequentemente nadam por ali.

2. Camaçari – Bahia

A apenas 50 km de Salvador, a cidade é um destino que combina praias paradisíacas e natureza. Com 42 km de litoral, o município, que faz parte da zona turística da Costa dos Coqueiros, oferece praias como Guarajuba, Arembepe e Itacimirim, com cenários perfeitos para relaxar ou praticar esportes aquáticos. Além das praias e oportunidades de atividades ao ar livre, uma das atrações locais é uma aldeia hippie, que tem sido visitada por famosos artistas nacionais e internacionais desde os anos 1960.

3. Córrego do Bom Jesus – Minas Gerais

Córrego do Bom Jesus, no sul de Minas Gerais (a 160 km da cidade de São Paulo), é um destino para quem deseja descanso e contato com a natureza. Cercada por montanhas e paisagens rurais, a cidade é indicada para quem busca turismo ecológico e belezas naturais, oferecendo atrações como trilhas por matas preservadas, nascentes, mirantes — como a Pedra de São Domingos, com mais de dois mil metros de altitude e uma vista linda do entorno — e cachoeiras, incluindo a Cachoeira Três Irmãos. A tranquilidade da vida no campo é complementada pela hospitalidade típica mineira e uma rica culinária local.

4. Costa dos Corais – Maceió

A cerca de 80 km ao norte de Maceió, Passo de Camaragibe é uma cidade que oferece belas paisagens e um ritmo de vida tranquilo, ideal para quem quer passar férias no litoral sem tanta agitação. Entre os principais atrativos, estão as lindas praias do Marceneiro e de Morros, com suas águas claras típicas do estado alagoano e coqueirais, e a Barra de Camaragibe, onde o rio de mesmo nome se encontra com o mar.Além das piscinas naturais que aparecem na maré baixa, onde é possível observar a vida marinha, os viajantes também podem se aventurar por trilhas que destacam a fauna e flora locais, além de fazer passeios de barco, caminhadas pelas praias e atividades ao ar livre.

5. Praia dos Carneiros – Recife

No município de Tamandaré, a Praia dos Carneiros também entrou na lista de destinos tendência no Brasil para 2025. A cerca de 100 km de Recife, p local apresenta uma paisagem paradisíaca, com águas mornas e cristalinas, coqueirais e areia branca, perfeito para quer que relaxar à beira-mar nas férias, visitar piscinas naturais ou praticar uma atividade aquáticas, incluindo passeios de barco. Um dos grandes atrativos é a Capela de São Benedito (também conhecida como Igrejinha dos Carneiros), do século XVIII, que faz parte da paisagem e é um lindo cenário para celebrações, inclusive de casamentos.

Fonte: Ministério do Turismo