Que tal ir a Itália, sem sair do Espírito Santo?

Já pensou que nós temos esse privilégio? Pois é, isso é possível em Santa Teresa! Uma cidadezinha charmosa que é a cara da Itália bem aqui no nosso Estado! Bora conhecer esse pedacinho italiano no ES?

Uma Viagem no Tempo pela Rua do Lazer

Comece seu passeio pela famosa Rua do Lazer.om seus casarões coloridos e charmosos, essa rua parece ter saído direto de uma vila italiana. Lá, você encontra uma porção de bares, restaurantes e cafeterias que servem desde massas deliciosas até pratos típicos capixabas. o lugar perfeito para bater papo, comer bem e curtir o clima europeu sem sair do Brasil!

Circuito Caravaggio: Gastronomia e Aventuras

e você curte uma boa estrada com paisagens de tirar o fôlego, o Circuito Caravaggio é parada obrigatória. São 14 km de pura beleza, cheios de restaurantes, vinícolas e cervejarias artesanais. No final da estrada, a Rampa do Caravaggio oferece uma vista panorâmica que é simplesmente sensacional! Uma dica: vá no fim da tarde para pegar aquele pôr do sol inesquecível!

Sabores da Itália em Solo Capixaba

alando em comida, Santa Teresa é um prato cheio para os amantes da gastronomia italiana. Restaurantes como o Giardino servem risotos e massas fresquinhas que vão fazer você se sentir na Itália. para os fãs de uma boa bebida, as vinícolas locais oferecem degustações de vinhos e espumantes premiados. Não deixe de visitar a Vinícola Rasseli e a Cantina Mattiello para uma experiência completa.

Cultura e Tradição

A cultura italiana está presente em cada cantinho de Santa Teresa. cidade celebra suas raízes com festivais, danças típicas e uma arquitetura que mantém viva a herança dos imigrantes. Além disso, o Museu de Biologia Prof. Mello Leitão é uma parada interessante para quem quer conhecer mais sobre a biodiversidade local e a história da região.

Novidades 2025

As novidades não param! Agora em 2025, Santa Teresa está se preparando para comemorar os 150 anos da imigração italiana no Brasil. A Cidade promete uma programação especial, cheia de eventos culturais, gastronômicos e muita festa para celebrar essa data tão importante. Então, já anota aí na agenda e não perca essa oportunidade de vivenciar a Itália no coração do Espírito



Então, que tal arrumar as malas e se jogar nessa aventura italiana dentro do nosso ES? Santa Teresa te espera de braços abertos, pronta para te encantar com sua cultura, gastronomia e paisagens de tirar o fôlego.

