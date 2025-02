3 pousadas que todo casal precisa conhecer no Espírito Santo

Fala meus turisteiros! O Guia A vai apresentar as melhores pousadas para casais no Espírito Santo.

O Guia A lançou o quadro especial: “Me Leva Amor” , e nele, vai mostrar lugares bem românticos e diferentes para aquele love perfeito!

Para quem está em busca de algo inesquecível a dois, longe da rotina e com experiências únicas, seja na praia, nas montanhas ou em uma acomodação retrô, estas opções são perfeitas para surpreender e viver momentos especiais com quem ama.

Então, pega na mão do seu amor e vem com a gente nessa viagem apaixonante!

1. Solar da Praia – um refúgio à beira-mar em Iriri

Imagine acordar com o som das ondas, abrir a janela e sentir a brisa tocando o rosto enquanto o sol nasce no horizonte. O Solar da Praia, em Iriri, é o destino perfeito para casais que querem viver dias de romance à beira-mar. Com bangalôs rústicos e sofisticados, a pousada une charme e conforto em um ambiente intimista, ideal para dias de puro relaxamento.

Os jantares à luz de velas no deck panorâmico são um espetáculo à parte. O clima acolhedor, a gastronomia impecável e a paisagem paradisíaca fazem desse refúgio uma escolha certeira para uma escapada romântica. Parece até aqueles cenários de filme, onde os casais vão passar a lua de mel.

Pousada Solar da Praia, Iriri – ES

2. Cabana Cachoeira – romance e natureza nas montanhas

Se vocês são do tipo que amam o aconchego das montanhas, a Cabana Cachoeira, em Domingos Martins, é um verdadeiro paraíso escondido. O melhor, é o som das águas correndo pela cachoeira ao lado da cabana. Dessa forma cria uma atmosfera mágica e relaxante, perfeita para quem deseja se desconectar do mundo e se conectar ainda mais com o parceiro.

As cabanas são equipadas com lareira, hidromassagem e varandas com vista privilegiada para a floresta, criando um cenário acolhedor. Tomar um café da manhã especial na varanda, respirar o ar puro das montanhas e terminar o dia com um vinho ao lado da lareira são experiências que tornam a estadia ainda mais inesquecível.

Cabana Cachoeira, Domingos Martins – ES

3. Meu Ônibus Retrô – uma viagem no tempo cheia de romance

Agora, se a ideia é surpreender de verdade, que tal passar a noite em um ônibus retrô totalmente adaptado para oferecer conforto e charme? Em meio às montanhas de Domingos Martins, o Meu Ônibus Retrô é uma experiência única para casais que buscam algo diferente e encantador.

Com uma decoração vintage, o ônibus conta com cama king-size, hidromassagem e até um deck privativo com vista para um cenário deslumbrante. É como se vocês embarcassem em uma viagem no tempo, mas sem abrir mão do luxo e do romantismo. Perfeito para quem ama um toque de nostalgia e quer criar memórias inesquecíveis.

Meu Ônibus Retrô, Domingos Martins – ES

E aí, qual desses destinos combina mais com vocês: praia, montanha ou uma viagem retrô cheia de charme?

Independentemente da escolha, uma coisa é certa: o Espírito Santo guarda experiências únicas para casais que querem sair do óbvio e viver momentos inesquecíveis.

Então, já sabe… Mostra pro seu amor! Aproveita e já segue o nosso perfil no Instagram!

Leia também: 3 lugares para você assistir ao por do sol no Espírito Santo