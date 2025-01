Adrenalina no ar! Veja cinco rampas de voo livre no Espírito Santo

O Espírito Santo, com sua diversidade de paisagens e ventos ideais, é um destino perfeito para os amantes do voo livre. Se você busca adrenalina nas alturas e vistas deslumbrantes, o estado oferece rampas incríveis para praticar essa emocionante atividade. De montanhas com visual para o mar a cenários naturais de tirar o fôlego, preparamos uma seleção das 5 melhores rampas de voo livre no Espírito Santo. Então, prepare-se para decolar e aproveitar o melhor que o céu capixaba tem a oferecer!

Leia também: A casa caiu? Descubra ponto turístico inusitado no Norte do ES

Veja cinco rampas de voo livre no Espírito Santo:

Rampa de Cachoeira Alta – Alfredo Chaves

Foto: Divulgação Setur

Com 450 metros de altitude e 450 de desnível, a rampa de Cachoeira Alta fica no município de Alfredo Chaves, a 86 km da capital Vitória.

Além disso, a região conta com várias opções de entretenimento. As mais belas Cachoeiras do Espírito Santo e as mais frequentadas e badaladas praias do Estado. Dessa forma, da rampa se avista o litoral e é possível pousar nas praias de Guarapari, Anchieta, Iriri, Piúma e Itaipava.

Rampa de Ubá – Castelo

A rampa de voo livre de Ubá fica a 28 km da sede de Castelo e pode ser considerada uma das melhores rampas do mundo. Tem 902 metros de altura e 740 de desnível, proporcionando uma imagem incrível. Ubá já sediou campeonatos nacionais e mundiais e a melhor época para voo é de março a setembro. Lá você encontra boa infraestrutura como banheiros, lanchonete, estacionamento e muita sombra para o público.

Rampa do Caravaggio – Santa Teresa

Foto: Divulgação Setur

Localizada a 11 km do centro de Santa Teresa, a rampa de voo livre do Caravaggio é uma das mais populares e desafiadoras rampas de voo livre do Brasil, com cerca de 915 metros de altura e 300 metros de desnível. Situada em uma região montanhosa deslumbrante, a rampa oferece uma vista panorâmica incrível do vale, proporcionando belas memórias aos visitantes, especialmente durante o pôr do sol.

Além da paisagem de tirar o fôlego, a rampa oferece uma excelente infraestrutura com banheiros limpos, lanchonete, estacionamento, voos duplos com pilotos credenciados, grama bem cuidada e sinalização clara para orientar e manter o público seguro.

O funcionamento acontece aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h. Entretanto, durante a alta temporada, abre também às sextas-feiras. O valor da entrada é de R$ 5,00 por pessoa, e não é permitida a entrada de alimentos ou bebidas.

Rampa do Mirante – Vargem Alta / Cachoeiro de Itapemirim

Foto: Divulgação Setur

Para quem gosta de voar ao ar livre, existe essa rampa em uma região lindíssima entre Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, sul do Espírito Santo. Não é um local somente para voo livre, mas também para observar lindas montanhas e os distritos de Soturno e Jironda, e ainda curtir o delicioso clima de montanhas.

Assim, a Rampa do Mirante é de fácil acesso e uma das únicas do Estado onde se chega por estrada asfaltada. Além disso, possui ótima infraestrutura com banheiros, chuveiros, restaurante e bar. A rampa é bem conhecida na região, por se tratar de um dos cartões postais do Espírito Santo. Situada à beira da rodovia Cachoeiro-Vargem Alta, no Km 18.

Rampa do Monjolo – Baixo Guandu

Foto: Divulgação Setur

Conhecida como a “Hawaíí do Voo Livre”, a Rampa do Monjolo é referência internacional, por causa das boas condições de voo. Com 860 metros de altitude e 710 de desnível, o local fica a 20 km da sede do município de Baixo Guandu.

Por ter área ampla, várias decolagens simultâneas são possíveis. O pouso oficial é ao lado da estrada que dá acesso a rampa. Porém, o lugar oferece muitas opções de pouso em diversas direções. Para quem for voar XC, também encontrará várias opções de pousos. Além disso, a rampa tem recebido várias melhorias estruturais e o serviço de bar funciona aos domingos e feriados.

Com informações da Setur