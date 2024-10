Águas de Lindóia, a cidade das águas terapêuticas e belas paisagens

Águas de Lindóia cresceu e se desenvolveu graças às suas fontes de águas terapêuticas e medicinais. Entretanto, essa cidade do interior paulista é mais do que apenas uma estância hidromineral.

Situada entre montes e vales na Serra da Mantiqueira, Águas de Lindóia está ao mesmo tempo bem perto de São Paulo, mas muito distante do estresse e correria de uma grande capital. Cerca de 160 km separam as duas cidades, uma viagem que vale a pena ser colocada em seu roteiro de férias.

Para ser mais exato, nem precisa ser férias, já que em um fim de semana já dá para curtir bem Águas de Lindóia. Além do Balneário, que deu toda a fama à cidade, os visitantes podem curtir belas paisagens e parque aquático. Além de praticar esporte de aventura e se hospedar em um dos ótimos hotéis na região. E, claro, tomar aquela água direto das fontes! Afinal, se estamos na cidade conhecida como a Capital Termal do Brasil, temos de aproveitar tudo o que ela tem de bom!

Águas de Lindóia

A história de Águas de Lindóia praticamente se confunde com a história do Balneário Municipal, já que eles cresceram praticamente juntos. Se muitos imigrantes vieram antigamente para a região para trabalhar e principalmente cultivar café, em Águas de Lindóia a terra chamou atenção por outro motivo, suas águas.

No início da década de 1900, o médico italiano Francisco Tozzi veio ao Brasil e se instalou em Socorro. Em pouco tempo, ficou surpreso ao saber que as águas que jorravam a 28 graus de um morro então chamado “Águas Quentes” haviam curado o eczema de pele de seu tio. Passou a visitar a área e a estudar os poderes medicinais da água.

Para não precisar ficar viajando, adquiriu as terras ao redor das fontes (o Sítio da Água Quente) e iniciou em 1913 a construção das Thermas de Lindoya. Com ela, vieram as primeiras ruas, armazéns, casas, escola, consultório médico e até o primeiro hotel, o Hotel Glória (hoje chamado de Grande Hotel Glória), inaugurado em 1929.

A construção do hotel e a fama das águas medicinais fizeram com que muitas personalidades e viajantes começassem a visitar Águas de Lindóia. Hoje, o setor hoteleiro é um dos destaques da cidade, que faz parte do Circuito das Águas Paulista, com diversos bons hotéis e resorts. E a água “milagrosa” já não é a estrela principal de Águas de Lindóia, apesar de ainda ter o seu brilho.

Foto: Divulgação / Circuito das Águas Paulista

Hotel em Águas de Lindóia

Águas de Lindóia tem hotéis para todos os gostos e bolsos, de pousadas mais baratinhas a grandes resorts com pensão completa.

O primeiro hotel da cidade, o Hotel Glória, continua ativo, mas sob outro nome (Grande Hotel Glória) só que ainda imponente. Outros vieram na sequência e um dos mais novos é o Bendito Cacao Family Resort, o resort da Cacau Show que adquiriu o antigo Vacance Hotel em um leilão.

Em minha viagem para Águas de Lindóia, me hospedei no novo hotel da Cacau Show, que conta com café da manhã, almoço e jantar, tem quartos temáticos e chocolate à vontade praticamente o dia todo. Vale a pena!

O que fazer em Águas de Lindóia

Acabamos de ver que Águas de Lindóia oferece um bom leque de hospedagens, com ótimos hotéis e resorts para passar o dia todo nele, mas a cidade merece ser visitada com calma.

Muitos turistas que vão e se hospedam em Águas de Lindóia aproveitam a mesma viagem para conhecer diferentes cidades do Circuito das Águas Paulista, como Socorro, Serra Negra e Lindóia, que estão pertinhos, e também Monte Sião, no sul de Minas Gerais.

Além desses passeios por outros municípios, vale reservar um bom tempinho para curtir essa cidade. Confira a seguir o que fazer em Águas de Lindóia.

Foto: Divulgação / Circuito das Águas Paulista

Balneário Municipal de Águas de Lindóia

O Balneário Municipal foi inaugurado mesmo em 1959, e seu projeto contou com a participação do paisagista Roberto Burle Marx. Andando pela cidade de carro bem provavelmente o turista já passará lá por perto, e é impossível não o reconhecer: sua enorme estrutura e seus jardins/piscinas chamam a atenção já de longe.

Como a entrada é gratuita (só paga para usar a piscina ou fazer algum tratamento), vale visitar o lugar. No seu entorno ficam algumas fontes d’água, que sempre estão com filas de moradores enchendo galões para levar para casa.

A água oligomineral de Águas de Lindóia é reconhecida por oferecer diversos benefícios a saúde. O Emanatório é um espaço aberto e gratuito ao público, com quatro bicas que jorram água para consumo. Há cadeiras e espreguiçadeiras voltadas para um enorme mosaico e, do alto deles, uma cortina de água desprende no ar os gases oxigênio, radônio e torônio, deixando o emanatório altamente oxigenado e proporcionando sensação de profundo bem-estar. A inalação desses gases, dizem os estudos, é benéfica para o tratamento das vias respiratórios.

O Balneário também oferece, com pagamento à parte, diferentes tratamentos com banhos termais, como, por exemplo, imersão com espuma de banho, ducha escocesa ou o banho de stangerbad, que age como uma acupuntura sem dor: a emissão de corrente galvânica na banheira trata e alivia dores da coluna e alterações neurológicas nas extremidades. É indicado para casos de lombalgia, reumatismo, artroses, entre outros problemas.

O tradicional Balneário Municipal de Águas de Lindóia abre de terça a domingo das 9h às 17h e fica localizado na rua Madame Curie, 01.

Thermas Hot World

Você sabia que tem um parque aquático em Águas de Lindóia? Considerando que a cidade é conhecida por suas águas termais, era de se imaginar que ela teria um parque desse tipo, né? O Thermas Hot World é um complexo turístico que surgiu em 1993 como um projeto concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

O parque aquático de Águas de Lindóia foi pensado para receber visitantes de todas as idades, mas não tem tantas atrações para quem gosta de aventuras: são poucos toboáguas mais radicais (dois apenas), mas mesmo assim acredito que vale a visita.

O Thermas Hot World é maior do que eu imaginava, com piscinas espalhadas por diferentes áreas. Tem piscina com ondas (mas com a água bem gelada e que, dependendo da época do ano, fica sempre vazia), áreas kids (essas sim com a água quentinha) e, no centro do parque, uma enorme baleia, por onde passa um dos toboáguas principais. Tem também restaurante, lanchonetes, bar molhado e até arvorismo/tirolesa, com custo extra.

Dependendo do mês, o Thermas abre apenas de sexta a domingo, mas para saber certinho o horário e dia de funcionamento é melhor checar no site oficial.

Além do parque aquático, o complexo conta também com a hospedagem Chalés Thermas Hot World. Além de terem acesso gratuito, os hóspedes contam também com algumas áreas exclusivas dentro do parque.

Morro Pelado

Vamos direto para o ponto mais alto do município: o mirante do Morro Pelado, a 1,4 mil metros de altitude, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais.

O Mirante do Morro Pelado está a cerca de 6 km da Praça Adhemar de Barros, um dos pontos centrais da cidade, e é fácil de chegar de carro. O trecho final para chegar ao mirante, no entanto, é por uma estradinha de terra bastante esburacada e bem íngreme, e não acho uma boa ideia subir com o próprio carro, principalmente se ele for baixo.

Mas, calma, que você não precisará fazer o caminho a pé, não (a não ser que queira). Na Fazenda Morro Pelado, pouco mais de 1 km abaixo do mirante, você pode pagar por um passeio de trenzinho que te leva até lá em cima, ou contratar um passeio de quadriciclo, que é ainda mais legal. O Sítio 7 Quedas, em frente à Fazenda Morro Pelado, também tem o passeio de trenzinho e outras atividades.

Eu optei por fazer o caminho de quadriciclo e contratei o passeio na Fazenda Morro Pelado, que ainda oferece uma outra atividade exclusiva: uma tirolesa que sai lá do pico do Morro Pelado até a fazenda, em um trajeto de 1,1 km. A fazenda oferece também hospedagem, com piscina, quadras esportivas e outras atividades.

No mirante do Morro Pelado temos uma vista 360 graus das montanhas da Serra da Mantiqueira, de Águas de Lindóia e outras cidades do Circuito das Águas Paulista.

A Fazenda Morro Pelado conta também com outras atrações, como passeio a cavalo, tirolesa, arvorismo e caiaque, por exemplo, além de ter um restaurante que serve comida em forno de lenha aos sábados e domingos. Veja mais informações da fazenda no site oficial.

Praça Adhemar de Barros em Águas de Lindóia

Assim como o Balneário Municipal, a Praça Adhemar de Barros também teve o paisagismo projetado por Burle Max, e é um bom ponto da cidade para praticar atividades físicas, para caminhar e para levar as crianças para brincar.

Como muitas cidades do interior de São Paulo (e do Brasil), no entanto, tenho de fazer uma observação importante: Águas de Lindóia muda completamente dos dias da semana para os fins de semana e feriado. E algumas atividades como o pedalinho da Praça Adhemar de Barros ou o passeio nos carrinhos coloridos só estarão funcionando quando a cidade recebe mais turistas.

O espaço é bem arborizado e bonito, bem fácil de chegar e com muitas vagas para estacionar o carro no entorno. É na Praça Adhemar de Barros que está o famoso letreiro da cidade e de onde sai o trenzinho turístico que leva os visitantes até o Cristo Redentor.

A praça cercada por montanhas é famosa também por receber o Encontro Brasileiro de Autos Antigos, que normalmente acontece no mês de junho. Em 2025 chega a sua 10 edição. As dezenas de carro ficam estacionados ao redor do imenso lago, e a cidade fica lotada durante o evento.

Morro do Cruzeiro e Cristo Redentor

O Morro do Cruzeiro é outro ponto importante para contemplar de cima Águas de Lindóia, e onde fica o Cristo Redentor.

A pouco mais de mil metros de altitude, o Cristo foi inaugurado em 1990 e é um passeio gratuito na cidade. Para chegar ao topo do Morro Cruzeiro, dá para subir tranquilo de carro ou pagar pelo passeio de trenzinho que sai diariamente da Praça Adhemar de Barros. Ou ainda pelo passeio de bonde, que normalmente só funciona de fim de semana. Dá também para fazer uma trilha a pé pelo Caminho do Silêncio, iniciando o trajeto na Capela Nossa Senhora das Graças.

Do alto do Cristo Redentor, dá para apreciar a vista de Águas de Lindóia e Socorro. O Mirante do Cristo conta também com uma boa estrutura para os turistas, como lanchonete, lojinha a banheiros.

Bonde das Águas

Como acabamos de mencionar, uma maneira de chegar ao topo do Morro do Cruzeiro é com o chamado Bonde das Águas. Trata-se de um bonde turístico que passa pelos principais pontos atrativos de Águas de Lindóia.

O passeio dura menos de duas horas e custa R$ 30 por pessoa. Partindo da Rua São Paulo em frente ao Shopping Caneloi (bem pertinho da Praça Adhemar de Barros). Costuma ter apenas três saídas ao dia e normalmente só funciona de fim de semana (confira as datas no site oficial).

Igrejas

A Capela Nossa Senhora das Graças é um importante ponto turístico, pois foi erguida em 1918 na encosta de um morro, quando a cidade nem existia. Ela está localizada exatamente onde as primeiras construções de Águas de Lindóia cresceram, pertinho do Grande Hotel Glória e acima do Balneário.

O Dia da Padroeira de Águas de Lindóia (a Virgem das Graças, cuja imagem foi trazida da Itália) é comemorado em 2 de julho. Nesta data festeja também o aniversário da cidade. Por estar em cima de um morro, um dos caminhos para chegar à capela é por uma escadaria com mais de 100 degraus, chamada de Caminho da Graça.

A Capela Nossa Senhora das Graças foi a igreja matriz de Águas de Lindóia até 1990, quando as obras da Igreja Cristo Rei foram finalizadas. A arquitetura da nova igreja, construída para comportar mais fiéis, foi inspirada nas linhas e curvas das obras de Oscar Niemeyer.

Outros pontos turísticos de Águas de Lindóia

Até agora vimos as principais atrações turísticas de Águas de Lindóia, algumas que são incríveis e precisam entrar no roteiro. Algumas outras que trarei a seguir. No entanto, estão longe de ser imperdíveis e acredito que só vale dar uma passadinha se realmente você estiver com tempo.

A Represa Cavalinho Branco é um enorme lago com espaços para caminhada e passeio de bicicleta. Eu diria que é mais bonito do que funcional (ao menos para os turistas, já que para os moradores é um ótimo local).

O Bosque Zequinha de Abreu fica bem em frente à Praça Adhemar de Barros. De acordo com o site da cidade, “ao entrar no Bosque Zequinha de Abreu viverá sensações semelhantes às experimentadas pelos primeiros bandeirantes que chegaram a Águas de Lindóia, no final do século 17”.

Como chegar a Águas de Lindóia

São Paulo é a capital mais próxima de Águas de Lindóia, a cerca de 160 km de distância. A viagem dura em média 2h30, dependendo do trânsito e do caminho escolhido.

O trajeto mais curto, mas nem sempre mais rápido, é pela Fernão Dias até chegar a Bragança Paulista, seguindo para Socorro e Águas de Lindóia. Outro caminho, que costuma ser mais rápido (mas com alguns quilômetros a mais) é pegando as Rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera até Jundiaí. De lá, pode escolher ir pela estrada que vai para Itatiba, Morungaba, Amparo, Serra Negra, Lindóia e Águas de Lindóia. Ou fazer outro caminho indo pela Dom Pedro I e Rodovia Gov. Adhemar Pereira de Barros, no sentido para Mogi Mirim e Holambra.

De ônibus, o viajante por escolher entre a Viação Fenix e a Viação Bragança, que tem viagens diárias partindo da Rodoviária do Tietê. As passagens custam a partir de R$ 81 e duração de mais de 3h15.

Em Águas de Lindóia, o ideal é estar de carro, já que as principais atrações não ficam tão perto umas das outras. E, dependendo do hotel escolhido, realmente ficará mais distante. É super tranquilo circular de carro pela cidade, achando vagas para parar em praticamente todo lugar, de graça.

Fonte: Melhores Destinos