Após incêndios, parques estaduais Paulo César Vinha e Pedra Azul voltam a funcionar

Os parques estaduais Paulo César Vinha (PEPCV) e Pedra Azul (Pepaz) voltarão a funcionar normalmente para a visitação nesta semana. No caso do Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV), em Guarapari, as visitas retornam nesta terça-feira (17). Já no Parque Estadual Pedra Azul, em Domingos Martins, a visitação volta a acontecer a partir de quarta-feira (18).

Os interessados podem visitar o PEPCV todos os dias da semana, das 8h às 17 horas, e não é necessário agendamento. No caso da Pedra Azul, as visitas acontecem das 8h às 16 horas, com agendamento prévio no site www.agenda.es.gov.br. A entrada em ambos os parques é gratuita.

Os parques estaduais estavam fechados em função de incêndios que atingiram as proximidades de cada um deles. Apesar de não terem sido atingidos, o fechamento visou garantir a segurança dos visitantes e alocar as equipes nos combates, para evitar que os incêndios atingissem as unidades de conservação.