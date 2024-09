Argentina inaugura estátua católica mais alta do que o Cristo Redentor; veja fotos

A província de Catamarca, na Argentina, inaugurou uma estátua da Virgem Maria com 52 metros de altura. Dessa forma, esse tamanho que fez superar o icônico Cristo Redentor com seus 38 metros no Rio de Janeiro. Confira a seguir tudo o que sabemos até agora sobre a nova atração!

Nova estátua na Argentina maior do que o Cristo Redentor

Com 52 metros de altura, a estátua da Virgem do Vale, como é chamada a Virgem Maria na Argentina, tem o tamanho aproximado de um prédio de 11 andares. No interior há uma capela, onde os fiéis podem rezar. Além disso, o local conta com um mirante 360 graus que oferece uma linda vista da área.

“Queríamos fazer algo que fosse útil para a comunidade e para o turismo, que as pessoas pudessem aproveitar e que os devotos pudessem vir e ficar diante da imagem”, explicou o promotor da empreitada, o empresário Walter D’Agostini.

A santa é considerada uma das figuras mais importantes da região, e há uma lei em que todo dia 7 de setembro é comemorado o “Dia do Milagre” na província. Os argentinos instituíram a data em agradecimento à Virgem do Vale. A quem se atribui a proteção recebida durante um terremoto que atingiu a região em 2004.

O espaço começou a funcionar no último sábado com visitas guiadas, mas é necessário fazer reserva prévia devido à capacidade limitada.

Segundo a organização, estrangeiros pagam 20 mil pesos para acessar a atração. Ou seja, algo em torno de R$ 114 no câmbio de hoje, incluindo o transporte de ida e volta. Para os mais aventureiros, o trajeto de 6 km também poderá ser feito a pé, neste caso sem custo.

Localização

O monumento da Virgem Maria está localizado na Ruta Provincial 4 – km 33, localizado em El Rodeo na província de Catamarca. Porém está distante a cerca de 450 km de Córdova, na região Norte da Argentina. De Buenos Aires fica ainda mais distante chegar à região, sendo necessário mais um voo.

Inicialmente as visitas serão realizadas apenas aos finais de semana, aos sábados e domingos. Assim, quem quiser mais informações pode entrar em contato por meio do telefone 3834591979 ou na página oficial!

Fonte: Melhores Destinos