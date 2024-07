Baleias Jubarte: saiba como acompanhar o espetáculo das gigantes do oceano

Com a chegada da temporada das baleias jubarte, Vitória está preparada para receber esse espetáculo anual da natureza. Os magníficos mamíferos marinhos, conhecidos por seus saltos impressionantes e seus sons envolventes, estão prontos para encantar os visitantes e proporcionar uma experiência única aos amantes da vida selvagem.

De acordo com dados do Projeto do Amigos da Jubarte, a temporada de observação de baleias em Vitória terá início no próximo mês, junho, e se estenderá até outubro. Durante esse período, estima-se que milhares de baleias jubarte migrem para as águas quentes e tranquilas da região, em busca de reprodução e alimentação.

Os avistamentos desses gigantes dos oceanos têm sido cada vez mais frequentes e atraem turistas de todo o Brasil e do mundo. Segundo Sandro Firmino, diretor do Instituto O Canal, o número de avistamentos de baleias jubarte tem aumentado a cada ano em Vitória. ” Os estudos mostram que Vitória foi a porta de entrada de mais de 20 mil baleias jubarte em 2022, podendo crescer esse ano.” No ano de 2022, as operadoras que fazem o passeio registraram 1.130 pessoas em 30 dias de passeio. ” A expectativa deste ano é chegar a 1.500 turistas. Isso gera mais de meio milhão de reais para toda a cadeia produtiva do turismo náutico de observação de baleias”, destacou Sandro Firmino.

Conservação Marinha

A presença dessas baleias não apenas encanta os visitantes, mas também é de extrema importância para a conservação marinha. A temporada em Vitória é uma oportunidade única para pesquisadores, biólogos e cientistas estudarem o comportamento desses animais, coletarem dados e contribuírem para sua preservação. Além dos saltos espetaculares, que podem chegar a 15 metros de altura, as baleias jubarte são conhecidas por suas canções intrigantes. Os machos emitem sons complexos e melódicos que podem ser ouvidos a grandes distâncias. Essa característica única atrai especialistas e curiosos que desejam entender melhor a comunicação desses animais.

Foto: Divulgação Amigos da Jubarte

Passeios

Para garantir uma experiência segura e respeitosa tanto para as baleias quanto para os visitantes, é fundamental seguir as diretrizes estabelecidas pelos órgãos responsáveis. Sendo assim, embarcações autorizadas, com guias especializados, estarão disponíveis para realizar os passeios de observação, mantendo uma distância segura e minimizando o impacto nas baleias e em seu habitat.

Portanto, a temporada de baleias jubarte em Vitória promete proporcionar momentos inesquecíveis aos turistas e pesquisadores. Com seu tamanho imponente, movimentos graciosos e melodias hipnotizantes, esses animais continuam a nos surpreender e a despertar a consciência para a importância da preservação dos oceanos.

A saber, as agências comercializam passeios em dias de boas condições climáticas. Os preços variam de R$ 350 a R$ 390 por pessoas.

Para mais informações, acesse www.queroverbaleia.com ou operadoras parceiras: Projetos Amigos da Jubarte.