Bali Park: parque aquático com a maior praia artificial da América do Sul!

O Bali Park é um parque aquático localizado em Luziânia, cidade de Goiás, que fica a apenas 80 km de Brasília. O local se tornou uma opção de lazer para os goianos e também para os moradores do Distrito Federal. Além disso, se tornou um atrativo para fugir da rotina, já que aqui em Brasília não temos praias e nem muitos parques aquáticos.

Inaugurado em novembro de 2022, o Bali Park possui a maior praia artificial da América do Sul! O parque fica às margens do Lago Corumbá IV e tem um visual lindo, integrado com a natureza. Os planos são de que novas atrações sejam lançadas pouco a pouco, aumentando a variedade dos brinquedos no local!

Como é passar o dia no Bali Park

O Bali Park é novo e não está completamente finalizado porque novas atrações já estão programadas para serem lançadas. Para chegar até ele é preciso pegar em torno de 1h30 de estrada saindo de Brasília (meu caso) e é um programa perfeitamente possível de ser feito em um único dia. As estradas são boas e não há longos trechos de estrada de chão. Ao longo do caminho, e antes de se chegar ao parque, passamos por uma área do cerrado com uma paisagem maravilhosa!

Ao chegar, fui positivamente surpreendida. O parque está praticamente no meio do “do nada”, às margens do Lago Corumbá, e tem um visual incrível! Todo o complexo possui piscinas com águas aquecidas, então torna-se uma opção agradável o ano inteiro. O Distrito Federal tem muitos dias de sol, especialmente no período de seca (inverno) e ir ao parque pode ser uma ótima maneira de variar um pouco a rotina, pegar um pouco de sol e se sentir em uma praia mesmo sem estar no mar.

Atualmente o local oferece uma piscina com ondas, tirolesa, que atravessa da parte alta até a parte baixa. Além disso, quadras de areia, uma estação flutuante sobre as águas do Lago Corumbá, possibilidade de praticar wakeboard, stand up paddle e caiaque, além de duas áreas com playgrounds aquáticos, o Bali Kids, recém-inaugurado.

Atrações do Bali Park

Praia Artificial – essa é a maior área de piscinas do parque. Ela tem areia e uma área ampla com espreguiçadeiras ao seu redor. De tempos em tempos as ondas das piscinas são ligadas para a diversão dos visitantes. Ao redor da piscina também existem bangalôs, que podem ser alugados por um valor extra.

Bali Kids: Essa é a nova atração do Bali Park. Trata-se de uma área para crianças até 11 anos, com águas rasas, 3 toboáguas e 4 escorregadores. O playground aquático ocupa uma area de 469 m³ e tem água aquecida.

Ilha Kids: essa é uma área de playground aquático com toboáguas maiores do que o Ilha Kids. Por lá existe um baldão que despeja água nas crianças e elas adoram, assim como esguichos d’água e água rasa para que as crianças possam aproveitar sem riscos!

Ilha Kids: essa é uma área de playground aquático com toboáguas maiores do que o Ilha Kids. Por lá existe um baldão que despeja água nas crianças e elas adoram, assim como esguichos d'água e água rasa para que as crianças possam aproveitar sem riscos!

Tirolesa: A tirolesa atravessa o parque e leva até quatro pessoas ao mesmo tempo. Participei da experiência e gostei bastante porque com a tirolesa a gente passa por cima das piscinas do parque. Entretanto, a tirolesa é uma atração adicional, com valor pago à parte.

Bar flutuante: Esse pedacinho do parque foi um dos que mais gostei. O Bar Flutuante é um local muito tranquilo e com um visual lindo. Nesse espaço é possível contratar atividades adicionais como stand up paddle (R$ 70), passeio de caiaque (a partir de R$ 70) ou wakeboard (a partir de R$ 122).

Recreação: o Bali Park tem uma turma de personagens e também de recreadores que animam o dia no parque propondo brincadeiras e diferentes atividades.

Gastronomia: o Bali Park conta com um restaurante (buffet com preço fixo), 2 bares molhados e outras várias operações que incluem petiscos, pizza e crepes. Todos funcionam através de um cartão de consumo pré-pago.

Cartão de consumo no Bali Park

A saber, todo o consumo de bebidas e alimentos no parque é realizado através de um cartão de consumo pré-pago. Você não paga pelo cartão e insere valor que desejar para suprir suas necessidades ao longo do dia. Assim, ao final do dia, o valor que não for consumido retorna para você.

Preços dos alimentos no Bali Park

No Bali Park você encontrará uma variada gama de alimentos e opções que incluem um almoço fato em estilo buffet e também opções mais rápidas, como sanduíches, cachorro-quente, crepe e porções de petiscos. Os valores achei que são bem honestos: uma porção de batata frita, por exemplo, custa R$ 29,90; uma água 500 ml custa R$ 6,90 e uma cerveja Antárctica 269 ml sai por R$ 9,90.

Ingressos do Bali Park

Os valores dos ingressos custam a partir de R$ 79,90 para adultos e R$ 49,90 para crianças, mas os valores variam dependendo do dia e período do ano. Além disso, também estão disponíveis passaportes para famílias, que podem ser mais econômicos.

Horário de funcionamento

O Bali Park funciona de quinta a domingo, de 10h às 17h. Entretanto, em períodos de maior demanda, como férias e feriados, o parque costuma estender os seus dias de funcionamento.

