Barra Seca: descubra os encantos da única praia de naturismo do ES

Barra Seca, localizada em Linhares, no litoral do Espírito Santo, é conhecida como a primeira, e única, praia de nudismo do Estado. Com uma atmosfera tranquila, belezas naturais preservadas e uma política de respeito à nudez, tornou-se um refúgio para aqueles que buscam aproveitar o contato direto com a natureza e a liberdade de expressão corporal. Em seguida, conheça os encantos dessa praia singular e as experiências que ela oferece aos seus visitantes.

Um paraíso natural

Barra Seca é uma praia que se destaca por sua beleza natural intocada. Localizada no município de Linhares, a aproximadamente 160 km da capital Vitória, é cercada por uma extensa área de Mata Atlântica preservada. A praia se estende por cerca de 5 km de areias claras e finas, banhadas por águas cristalinas do Oceano Atlântico.

Para chegar até lá, o trajeto inclui atravessar o Rio Ipiranga de barco e, então, poder desfrutar da única praia de naturismo, oficialmente registrada, que existe no Espírito Santo. O local, além de gerar curiosidade de quem é daqui, atrai milhares de turistas e visitantes que vêm de todas as partes do Brasil e do mundo para conhecerem esse pedaço de bom caminho em forma de areia e água.

A preservação ambiental é uma prioridade em Barra Seca, com iniciativas locais para conscientização e proteção da fauna e flora nativas. A região abriga uma grande diversidade de espécies marinhas, como tartarugas, golfinhos e peixes coloridos, tornando-a ideal para a prática do snorkeling e do mergulho.

Foto: Reprodução Instagram @barrasecaoficial

A cultura nudista e o respeito à nudez

O local se destaca por abraçar a cultura nudista, proporcionando um ambiente acolhedor e seguro para aqueles que desejam vivenciar a nudez em harmonia com a natureza. É importante ressaltar que o naturismo é uma filosofia que valoriza a aceitação do corpo humano em sua forma natural, promovendo a igualdade e o respeito entre os indivíduos.

Frequentado por solteiros, casais, jovens, idosos e famílias completas, o ambiente é perfeito para acampamentos, um dia diferente com sombra e tranquilidade ou até um passeio por um litoral naturista, com uma vibe de mais paz e amor ao próprio corpo.

A praia conta com uma associação de naturistas, responsável por promover eventos, encontros e ações de conscientização sobre a prática do nudismo. Entretanto, a associação estabelece regras que é necessário respeitar para frequentar Barra Seca. Entre elas, o comportamento respeitoso, a não exposição explícita de atividades sexuais e o respeito à privacidade dos outros banhistas. Ou seja, é proibido fotografar ou filmar os frequentadores e o espaço comum sem prévia autorização.

Portanto, se você está em busca de um destino para desfrutar da nudez em meio a uma natureza deslumbrante, Barra Seca é o lugar perfeito. Sendo assim, ideal para se conectar com a essência humana e experimentar uma sensação de liberdade incomparável.

Praia da Barra Seca

Como chegar: partindo de Linhares, no Norte do Espírito Santo, siga pela BR 101 até Pontal do Ipiranga. Em seguida, pegue à direita do trevo de Pontal e siga até chegar a Barra Seca. Depois de Pontal do Ipiranga, a estrada é de chão e soma cerca de 20 quilômetros. Mas, em todo o percurso, existem placas que indicam os locais a serem seguidos.

Estrutura: Barra Seca possui estrutura de água e luz para acampamentos, mas não tem nenhum quiosque. Há apenas uma pousada – a Lua Nua – que fica em frente à área da praia.