Bernardino Monteiro pode ser votado como uma das Maravilhas de Cachoeiro

O edifício histórico, conhecido como Palácio Bernardino Monteiro, um dos cartões postais de Cachoeiro de Itapemirim, está na lista como uma das “Sete Maravilhas de Cachoeiro”. Construído no início do século passado, em 1913, o icônico imóvel, localizado no coração da cidade, passou por um restauro completo. Além disso, o local foi reinaugurado e agora funciona como um Centro Cultural.

No local agora funcionam: a Biblioteca Pública “Major Walter dos Santos Paiva”; o espaço de Leitura “Marco Antônio de Carvalho”; o espaço de Pesquisa “Neuza Maria dos Santos”; o Arquivo Público Municipal de Cultura – Sala “Evandro Moreira”; a sede administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim – Sala “Carlos Roberto de Souza”; a galeria de exposição permanente “Dedé Caiano”; a galeria de exposição permanente “Luz Del Fuego”; a sala de oficina 1 – “José de Lourdes Calixto”; a sala de oficina 2 – “Mestre Fulica” Carlito Gomes; o auditório “Marília Villela de Medeiros Mignoni”; a sala “Manoel Gonçalves Maciel”; a Academia Cachoeirense de Letras; o Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro de Itapemirim; a sala da Imprensa Cachoeirense “Higner Mansur” e a sala da Subsecretaria de Turismo de Cachoeiro de Itapemirim “Rogério Franzote”.

Bernardino Monteiro

Patrimônio histórico tombado de Cachoeiro, o Palácio Bernardino Monteiro fica na Praça Jerônimo Monteiro. O prédio recebe o nome de um antigo governador do Espírito Santo no período da República Velha. O imóvel centenário abrigou o Grupo Escolar Bernardino Monteiro, o segundo criado no Estado. No espaço também funcionou o Centro de Ciência, Arte e Tecnologia (Cenciarte). E, após, abrigou a sede da Prefeitura de Cachoeiro, no início dos anos 2000.

As Sete Maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim

Você também pode ajudar a escolher os principais atrativos turísticos da Capital Secreta do Mundo. Para isso, basta participar da votação popular para eleger as sete maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim. Os monumentos escolhidos representarão pontos de interesse turístico, empreendedorismo sustentável e cultural do município.

Para participar da votação é muito simples. Basta indicar até três locais ou atrações que considere merecedoras do título de “Maravilha de Cachoeiro de Itapemirim”.

As indicações podem ser feitas por meio do formulário disponível no endereço eletrônico: As Sete Maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim (google.com) ou no site oficial da ACISCI (acisci.com.br), até o dia 31 de agosto.

Os cachoeirenses podem indicar atrativos naturais, como cachoeiras, montanhas e paisagens. Além de atrativos culturais, como monumentos históricos, centros culturais, festas tradicionais, gastronomia e personalidades.