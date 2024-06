Brasil tem 2 restaurantes entre os 50 melhores do mundo

A CNN Brasil divulgou o ranking do The World’s 50 Best Restaurants 2024 (os 50 melhores restaurantes do mundo em 2024) e dentre eles há 2 estabelecimentos brasileiros. O ranking foi divulgado na noite desta quarta-feira (5).

Os brasileiros “A casa do porco bar” e “Oteque RJ” ficaram, respectivamente, em 27º e 37º lugar. A casa do porco, como o nome já diz, tem diversos pratos diferenciados com carne de porco e fica localizada em São Paulo. Já o Oteque fica no Rio de Janeiro e traz opções que vão de frutos do mar de origem local até variações ousadas dos pratos tradicionais brasileiros.

A Espanha liderou a lista, conquistando as duas primeiras colocações. O título de melhor restaurante do mundo em 2024 foi para o @disfrutarbcn, em Barcelona, seguido pelo @asadoretxebarrioficial, em Atxondo.

Os 50 melhores restaurantes do mundo 2024

1. Disfrutar (Barcelona, Espanha)

2. Asador Etxebarri (Atxondo, Espanha)

3. Tabela por Bruno Verjus (Paris, França)

4. Diverxo (Madrid, Espanha)

5. Maido (Lima, Peru)

6. Atomix (Nova York) – Melhor restaurante da América do Norte

7. Quintonil (Cidade do México, México)

8. Alchemist (Copenhague, Dinamarca)

9. Gaggan Anand (Banguecoque, Tailândia)

10. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

11. Septime (Paris, França)

12. Lido 84 (Riviera Gardone, Itália)

13. Trèsind Studio (Dubai, Emirados Árabes Unidos)

14. Quique Dacosta (Denia, Espanha)

15. Sézanne (Tóquio, Japão)

16. Kjolle (Lima, Peru)

17. Kol (Londres, Inglaterra)

18. Plénitude (Paris, França)

19. Reale (Castel di Sangro, Espanha)

20. Wing (Hong Kong) – Maior Prêmio de Nova Entrada

21. Florilège (Tóquio, Japão)

22. Steirereck (Viena, Áustria)

23. Suhring (Banguecoque, Tailândia)

24. Odette (Singapura)

25. El Chato (Bogotá, Colômbia)

26. O Presidente (Hong Kong) – Maior Prêmio de Alpinista

27. A Casa do Porco (São Paulo, Brasil)

28. Elkano (Getaria, Espanha)

29. Boragó (Santiago, Chile)

30. Restaurante Tim Raue (Berlim, Alemanha)

31. Belcanto (Lisboa, Portugal)

32. Den (Tóquio, Japão)

33. Pujol (Cidade do México, México)

34. Rosetta (Cidade do México, México)

35. Frantzén (Estocolmo, Suécia)

36. A Jane (Antuérpia, Bélgica)

37. Oteque (Rio de Janeiro, Brasil)

38. Sorn (Banguecoque, Tailândia)

39. Piazza Duomo (Alba, Itália)

40. Le Du (Banguecoque, Tailândia)

41. Mayta (Lima, Peru)

42. Ikoyi (Londres, Inglaterra)

43. Nobelhart & Schmutzig (Berlim, Alemanha)

44. Mingles (Seul, Coreia do Sul)

45. Arpege (Paris, França)

46. SingleThread (Healdsburg, Califórnia)

47. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suíça)

48. Hiša Franko (Kobarid, Eslovénia)

49. La Colombe (Cidade do Cabo, África do Sul)

50. Uliassi (Senigallia, Itália)