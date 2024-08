Cachoeira de Bom Jardim pode ser votada como uma das Maravilhas de Cachoeiro

A região de São Vicente, no interior de Cachoeiro, possui belezas naturais que encantam os visitantes. No distrito existem três cachoeiras, que atraem no verão centenas de turistas.



Uma delas, é a cachoeira de Bom Jardim. Com uma queda d’água curta, de cerca de nove metros, é uma boa área para banho. Além disso, conta com espaço para piqueniques e churrascos.

A Cachoeira de Bom Jardim é conhecida por suas águas cristalinas e ambiente sereno. Localizada em uma área de fácil acesso, é um destino perfeito para um dia relaxante em contato com a natureza. O local é popular para piqueniques e banhos refrescantes.

Foto: Divulgação

No entorno há um bar com opções de comida e bebida para os visitantes, além de oito pontos com churrasqueiras e banheiros masculino e feminino. A cachoeira fica dentro de uma área privada, mas não é necessário pagar para ter acesso. Entretanto, não é permitido entrar com bebidas no local.



Um pouco acima da Cachoeira de Bom Jardim, no Sítio Santo Antônio há hospedagem. No entanto, o local abriga os praticantes de esportes radicais na Pedra da Onça e da Rampa do Camillo Pansini, e não atende visitantes e turistas da região. Ozília Grancieri Vinco começou em 2009 recebendo praticantes de base jump, e hospede pilotos de vários países.

Foto: Divulgação

As Sete Maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim

Você também pode ajudar a escolher os principais atrativos turísticos da Capital Secreta do Mundo. Para isso, basta participar da votação popular para eleger as sete maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim. Os monumentos escolhidos representarão pontos de interesse turístico, empreendedorismo sustentável e cultural do município.

Para participar da votação é muito simples. Inicialmente, basta indicar até três locais ou atrações que considere merecedoras do título de “Maravilha de Cachoeiro de Itapemirim”.

Sendo assim, as indicações podem ser feitas por meio do formulário disponível no endereço eletrônico: As Sete Maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim (google.com). Além disso, também é possível votar no site oficial da ACISCI (acisci.com.br), até o dia 31 de agosto.

Os cachoeirenses podem indicar atrativos naturais, como cachoeiras, montanhas e paisagens. Além de atrativos culturais, como monumentos históricos, centros culturais, festas tradicionais, gastronomia e personalidades.