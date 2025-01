Cachoeiro: 3 passeios gratuitos para fazer com as crianças nas férias

As férias estão aí e, para os pais que buscam opções de lazer para as crianças sem pesar no bolso, Cachoeiro de Itapemirim oferece ótimas alternativas. A cidade, que mistura natureza exuberante e cultura rica, tem atrações que podem ser visitadas gratuitamente e são ideais para passar momentos divertidos e educativos com os pequenos.

Leia também: Conheça as lindas praias da Região Turística do Verde e das Águas

Por isso, aqui estão três dicas imperdíveis de passeios gratuitos para fazer com as crianças em Cachoeiro:

Confira das dicas de passeios em Cachoeiro:

Com mais de 210 mil habitantes, Cachoeiro de Itapemirim é terra de um povo bairrista, mas que sabe receber muito bem os turistas. E são esses turistas, que buscam conhecer sua história e seus atrativos turísticos, que são um charme à parte e merecem a visita. Conheça os principais!

Fábrica de Pios Maurílio Coelho

Maurílio Coelho fundou, em 1903, no mesmo ano em que a energia elétrica chegou ao município, a única Fábrica de Pios da América Latina.

Os pios, que são instrumentos musicais que produzem os sons das aves, eram uma paixão de Maurílio, que começou após um contato com os índios e caçadores da região. Foi daí que surgiu a ideia de montar um pequeno torno para iniciar seus experimentos.

O objetivo era substituir os pios já existentes de bambu e taquara, que possuía um som pouco eficaz para atrair os pássaros. Para chegar ao som ideal, Maurílio visitou matas de diversas regiões do Brasil para exaustivos testes e pesquisas.

Bisneto de Maurílio, Fábio é o gestor da Fábrica de Pios, e mantém o legado da família e a paixão do bisavô pelo som das aves. A fábrica ainda funciona vende sua produção diária no Brasil e no exterior, em países, como: França, Bélgica, Inglaterra e Estados Unidos.

Feitos à mão, os pios são esculpidos um a um, em diferentes tipos de madeira. A fábrica mantém até hoje a produção artesanal, criada por Maurílio. Além disso, conta com os equipamentos originais.

Casa da Cultura Roberto Carlos

A casa onde o cantor e compositor Roberto Carlos nasceu é, sem dúvidas, um dos principais atrativos turísticos do município. O local recebe milhares de visitantes durante o mês.

Foi lá que o menino Roberto Carlos, ou simplesmente Zunga, como era conhecido, nasceu e viveu até os 13 anos de idade com a família. O caçula da família Braga nasceu em 19 de abril de 1941 e já tinha três irmãos: Norma, Lauro e Carlos Alberto.

Seu Robertino, pai do cantor, era relojoeiro, e a mãe, dona Laura, costureira. Era ela quem fazia os terninhos de Roberto quando, aos nove anos, ele começou a se apresentar na Rádio Cachoeiro.

Foto: Divulgação

Patrimônio Cultural do Estado desde 2009, Prefeitura Municipal comprou a casa e a restaurou para valorizar sua arquitetura original. O imóvel, que hoje é chamado de Casa de Cultura Roberto Carlos, abriga um vasto acervo com fotos, discos, quadros, instrumentos musicais e documentos relacionados à vida e à carreira do cantor capixaba, considerado Rei da música popular no Brasil, além do fogão à lenha onde dona Laura – a Lady Laura, cozinhava.

Visitar a “Casa do Rei” é ter a oportunidade de conhecer as histórias do menino que sentava no cantinho da varanda para decorar as letras das músicas que cantava na rádio. Conhecer um pouco da intimidade de um cantor interiorano que conquistou o mundo.

Casa dos Braga

Casarão de 1906 construído em estilo colonial português. No local viveu a família do poeta Newton Braga e de Rubem Braga, considerado o maior cronista do Brasil.

Em 2017, a Casa dos Braga passou por obras de reforma e restauração nas instalações elétricas e hidráulicas e instalação de ar condicionado central. Além de receber uma plataforma elevatória, que proporciona o acesso de pessoas com mobilidade reduzida aos espaços internos da casa.