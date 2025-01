Conheça as lindas praias da Região Turística do Verde e das Águas

Procurando lugares para conhecer no próximo verão? A dica da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) são as praias da Região Turística do Verde e das Águas, no litoral norte capixaba.

Os encantos da Região Turística vão desde as lindas praias e dunas do Parque Estadual de Itaúnas, passando pela Ilha de Guriri, em São Mateus, além de Regência em Linhares e Coqueiral, em Aracruz. Ficou interessado e quer conhecer mais sobre os encantos do Estado? Embarque nessa viagem com a Setur e o Guia A.

Praias da região do Verde e das Águas:

Conceição da Barra

Nossa viagem pela Região Turística do Verde e das Águas começa no extremo norte, na cidade de Conceição da Barra. No litoral barrense é possível encontrar praias urbanas, agitas ou semi desertas.

Nosso primeiro destino é a Praia do Riacho Doce, que faz divisa com o estado da Bahia que já foi eleita como a segunda mais bela praia do Brasil, em 2008. Fica a 16 km da Vila de Itaúnas.

Foto: Divulgação Setur

Seguindo viagem chegamos a Itaúnas e suas praias de mar aberto que fazem parte do Parque Estadual de Itaúnas. Quiosques atendem os banhistas que também procuram o local para a prática de esportes náuticos como o widsurf.

Muito visitado por turistas o ano todo, o Parque encanta os visitantes e moradores com suas dunas de areias esculpidas pela própria natureza. Além disso, o Parque tem áreas de alagados e rios, onde podem ser feitos passeios em trilhas, de bicicleta e caiaque. Além de curtir as belezas do Parque, é possível arrastar o pé com um forrózinho, e estender o agito até mais tarde na Vila.

Foto: Tadeu Binaconi

Agora chegamos a Praia da Barra, localizada no Centro da cidade, com águas mornas e pequenas piscinas formadas pela maré. Quiosques em meios aos coqueiros dão ainda mais charme ao local.

A Praia do Farol é outra opção, localizada próxima à foz do Rio Cricaré, possui areia fina e águas que mudam repentinamente de temperatura devido à proximidade com a água doce.

Como chegar: Conceição da Barra fica a 250 km de Vitória, e o melhor acesso saindo da capital é seguir pela BR-101, sentido norte, até chegar ao município. O percurso da capital até conceição, dura cerca de 4h00 de carro.

São Mateus

Hora de pegar a estrada rumo a São Mateus. No litoral mateense encontra-se a Ilha de Guriri, uns dos lugares mais frequentados na cidade durante o verão.

Na maré baixa é possível se banhar nas águas calmas do balneário e desfrutar do clima aconchegante do local. Em todos os horários do dia, é possível se deliciar com o melhor da gastronomia capixaba nos restaurantes locais.

A Praia de Barra Nova, na foz do rio Mariricu, é outro lugar que vale a visita, um lugar equipado para receber turistas com pousadas e restaurantes. Nela é possível se banhar nas águas calmas e apreciar a beleza do local.

Foto: Tadeu Binaconi

A próxima parada não deixa a desejar. Chegamos à praia de Urussuquara, na divisa entre as cidades de São Mateus e Linhares. Suas águas azuis impressionam além da tranquilidade e beleza da formação natural na foz do Rio Ipiranga. As condições marítimas são ideais para prática de esportes náuticos.

Como chegar: São Mateus fica a 215 km de Vitória, e o melhor acesso saindo da capital é seguir pela BR-101, sentido norte, até chegar ao município. O percurso da capital até conceição, dura cerca de 3h00 de carro.

Linhares

Nosso passeio chega às famosas lagoas de Linhares, com destaque para a Juparanã e Nova. A Lagoa Juparanã é a maior lagoa em volume de água do Brasil, e a segunda em extensão, é ideal para esportes náuticos ou para curtir um dia tranquilo. Já a Lagoa Nova possui águas transparentes, ideal para pesca e passeios.

Foto: Divulgação Setur

O município também possui praias que são de tirar o fôlego. Logo depois de Urussuquara, fica a Praia Barra Seca, primeira praia de nudismo do Espírito Santo, e uma das poucas do Brasil.

Seguindo viagem rumo ao sul, chegamos ao Balneário do Pontal do Ipiranga, que possui praias de águas mornas e preservadas. O local é famoso pelo agito durante o verão, quando recebe muitos turistas.

Do outro lado do Rio Doce, encontramos a Praia de Regência é outro lugar que vale a visita. O marco da Vila de Regência é a desova de tartarugas marinhas, a preservação ambiental e as águas agitadas da foz do Rio Doce, perfeitas para a prática do surf.

Foto: Yuri Barichivich

Como chegar: Linhares fica a 132 km de Vitória, e o melhor acesso saindo da capital é seguir pela BR-101, sentido norte, até chegar ao município. O percurso da capital até Linhares, dura cerca de 2h00 de carro.

Aracruz

Aracruz abriga praias incríveis, ideal para passeio em família, em casal ou até sozinho. O passeio começa na Praia da Barra do Sahy, com areia grossa e formação rochosa, em formato de enseada e com exuberantes castanheiras. Com estrutura, é a praia mais agitada e procurada pelos turistas durante o verão.

Foto: Divulgação Setur

Agora estamos na Praia de Coqueiral. Com águas calmas, rasas e temperatura morna e límpida, é ideal para crianças e idosos. A vegetação predominante de coqueiros chama atenção dos visitantes.

Foto: Divulgação Setur

Seguindo viagem, chegamos a Praia de Santa Cruz, de águas claras e formações rochosas, parques e reservas. Fica dentro da bucólica Vila de Santa cruz. É o local ideal para quem procura tranquilidade. A Praia dos Padres é também uma das mais procuradas do verão, repleta de bons restaurantes, apresenta trechos de águas calmas e outros com mar mais forte, tornando-se boa para a prática de esportes aquáticos como o surf, além das áreas para a prática de esporte em terra.

O manguezal da região é o quinto maior da América do Sul, onde é possível observar a diversidade da fauna e das espécies oceânicas. Aracruz também possui as reservas ecológicas dos rios Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim. Uma ótima dica para os visitantes é o passeio de escuna pelo Rio Piraquê-Açu.

Aldeias indígenas

Outro atrativo da cidade são as aldeias indígenas, que ainda mantém características como a língua, a religião, o artesanato e suas manifestações culturais. O município de Aracruz é o único do Espírito Santo que possui reserva indígena.

Como chegar: Aracruz fica a 85 km de Vitória, e o melhor acesso saindo da capital é seguir pela BR-101, sentido Ibiraçu. Ao chegar a Ibiraçu, entre à direita e siga em frente. O percurso da capital até Aracruz, dura cerca de 1h30 de carro. Outra opção é a Rodovia ES 10.

Outras cidades

A Região do Verde e das Águas conta ainda com os municípios de Jaguaré e Rio Bananal. É possível chegar a todas as cidades de ônibus, existem saídas diárias da capital. Informações sobre passagens: Rodoviária de Vitória (27) 3203-3666.

Foto: Tadeu Binaconi