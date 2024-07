Cachoeiro: 5 passeios gratuitos para fazer com as crianças nas férias

O maior município do Sul do Espírito Santo é rico em belezas naturais, história e cultura, A Capital Secreta do Mundo é a quinta mais populosa do Estado e atrai milhares de turistas durante o ano. A cidade se destaca por ser a mais importante cidade dessa região do ponto de vista econômico. Mas, quais são as dicas de passeios para fazer com as crianças nas férias em Cachoeiro de Itapemirim?

Festas e eventos tradicionais, figuras históricas e folclóricas, personagens ilustres e patrimônios históricos e culturais são alguns de seus principais atrativos.

A história de Cachoeiro de Itapemirim começa como a de muitas outras cidades brasileiras – às margens de um rio e no ritmo do garimpo do ouro e da cultura cafeeira. Sua economia é baseada no escoamento do setor de rochas ornamentais, que a transformou em um polo de desenvolvimento econômico do Sul do Espírito Santo, na agricultura e na pecuária leiteira.

Além disso, a Capital Secreta do Mundo é um celeiro cultural e revelou diversos de seus filhos ilustres, como: Roberto Carlos, Rubem Braga, Newton Braga, Sérgio Sampaio, Carlos Imperial, Jece Valadão, Darlene da Glória, Raul Sampaio, Luz Del Fuego, Charles Fricks, Anderson Freire, Fabiano Juffu, Amélia Barreto, entre tantos outros nomes importantes para a cultura e o turismo da cidade.

Personagens históricos e culturais também figuram a lista dos filhos ilustres de Cachoeiro de Itapemirim. Cada um deles tem uma importância para a construção histórica da cidade, como: Evandro Moreira, Dedé Caiano, Zozô, Arnoldo Silva, José Paineiras, Dona Canutinha, Dona Isolina, Dona Maria Laurinda Adão, Mestre Josão Inácio, Mestre Salatiel e Mestre Volmir.

E os personagens folclóricos que fazem parte da história e cultura da cidade, como: Agulha, Delicioso, Geraldo babão, Maria Fumaça, Maria Gasolina, Moringueiro e Nenê Doido

Confira das dicas de passeios em Cachoeiro:

Com mais de 210 mil habitantes, Cachoeiro de Itapemirim é terra de um povo bairrista, mas que sabe receber muito bem os turistas.

E são esses turistas, de todas as partes do Brasil e do mundo, que buscam conhecer sua história e seus atrativos turísticos, que são um charme à parte e merecem a visita. Conheça os principais!

Fábrica de Pios Maurílio Coelho

Maurílio Coelho fundou, em 1903, no mesmo ano em que a energia elétrica chegou ao município, a única Fábrica de Pios da América Latina.

Os pios, que são instrumentos musicais que produzem os sons das aves, eram uma paixão de Maurílio, que começou após um contato com os índios e caçadores da região. Foi daí que surgiu a ideia de montar um pequeno torno para iniciar seus experimentos.

O objetivo era substituir os pios já existentes de bambu e taquara, que possuía um som pouco eficaz para atrair os pássaros. Para chegar ao som ideal, Maurílio visitou matas de diversas regiões do Brasil para exaustivos testes e pesquisas.

Bisneto de Maurílio, Fábio é o atual gestor da Fábrica de Pios, e mantém o legado da família e a paixão do bisavô pelo som das aves. A fábrica segue em pleno funcionamento e a produção diária é vendida no Brasil e no exterior, em países, como: França, Bélgica, Inglaterra e Estados Unidos.

Feitos à mão, os pios são esculpidos um a um, em diferentes tipos de madeira. A fábrica mantém até hoje a produção artesanal, criada por Maurílio. Além disso, conta com os equipamentos originais.

Casa da Cultura Roberto Carlos

A casa onde o cantor e compositor Roberto Carlos nasceu é, sem dúvidas, um dos principais atrativos turísticos do município, e recebe milhares de visitantes durante o mês.

Foi lá que o menino Roberto Carlos, ou simplesmente Zunga, como era conhecido, nasceu e viveu até os 13 anos de idade com a família. O caçula da família Braga nasceu em 19 de abril de 1941 e já tinha três irmãos quando veio ao mundo: Norma, Lauro e Carlos Alberto.

Seu Robertino, pai do cantor, era relojoeiro, e a mãe, dona Laura, costureira. Era ela quem fazia os terninhos de Roberto quando, aos nove anos, ele começou a se apresentar na Rádio Cachoeiro.

Foto: Divulgação

Patrimônio Cultural do Estado desde 2009, a casa foi adquirida pela Prefeitura Municipal e restaurada para valorizar sua arquitetura original. O imóvel, que hoje é chamado de Casa de Cultura Roberto Carlos, abriga um vasto acervo com fotos, discos, quadros, instrumentos musicais e documentos relacionados à vida e à carreira do cantor capixaba, considerado Rei da música popular no Brasil, além do fogão à lenha onde dona Laura – a Lady Laura, cozinhava.

Visitar a “Casa do Rei” é ter a oportunidade de conhecer as histórias do menino que sentava no cantinho da varanda para decorar as letras das músicas que cantava na rádio. Conhecer um pouco da intimidade de um cantor interiorano que conquistou o mundo.

Centro Cultural Mestre Salatiel – Casa da Capoeira

Localizado no coração da cidade, o Centro Cultural Mestre Salatiel – a Casa da Capoeira, reúne história, tradição e parte da cultura de Cachoeiro de Itapemirim.

O espaço cultural é uma homenagem a Salatiel Francisco da Silva, uma figura lendária da cultura popular de Cachoeiro de Itapemirim. Nascido no Rio de Janeiro, ele se mudou para a capital secreta em 1945.

Na cidade, ele fundou a Folia de Reis São Francisco de Assis, e ajudou a fortalecer as tradições do caxambu e a tradição do carnaval do Boi Pintadinho. Mestre Salatiel morreu em 1984, aos 68 anos de idade, e sua história e seu legado permanecem vivos na cultura da cidade.

Antes de se tornar um espaço cultural, o imóvel pertenceu à antiga Estação Ferroviária Leopoldina, e abrigava uma enfermaria para atender os ferroviários. Uma maca e uma mesa de apoio, que pertencia à enfermaria, estão no Museu Ferroviário Domingos Lage, no prédio da antiga estação.

Praça Jerônimo Monteiro

Um dos destaques da Praça Jerônimo Monteiro é o charafiz. O obelisco, monumento em homenagem aos ex-combatentes da 2ª guerra mundial, é outro atrativo. Outros atrativos históricos da Praça são os bustos.

O primeiro é o que dá nome à praça: Jerônimo Monteiro. Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, em 1870, ele foi governador do Espírito Santo entre 1908 e 1912, além de senador, deputado estadual e federal.

Foto: Márcia Leal

O segundo é o busto de Fernando de Abreu, que dá nome à Ponte Municipal. Político brasileiro, jornalista e escritor, foi redator de O Cachoeirano, jornal local de Cachoeiro, onde passou sua adolescência. Como escritor, Fernando publicou um livro, titulado de “Um livro como os mais e farrapos”.

O terceiro busto da Praça Jerônimo Monteiro é o de Dom Luis Gonzaga Peluso, primeiro bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Em seu lugar de origem, no centro da Praça Jerônimo Monteiro, está o busto do escritor cachoeirense Newton Braga, que completaria 110 anos em 2021.

Casa dos Braga

Casarão de 1906 construído em estilo colonial português. No local viveu a família do poeta Newton Braga e de Rubem Braga, considerado o maior cronista do Brasil.

Em 2017, a Casa dos Braga passou por obras de reforma e restauração. Foram feitos novos serviços nas instalações elétricas e hidráulicas e instalação de ar condicionado central. Além de receber uma plataforma elevatória, que proporciona o acesso de pessoas com mobilidade reduzida aos espaços internos da casa.

No local os visitantes podem contemplar três exposições: “Minha Cidade, Minha Casa”, “Rubem e Seus Amigos Artistas” e “Newton Braga Entre Seus Amores”.